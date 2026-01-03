Биолог и научный журналист Илья Колмановский о нейросетях, границе между живым и искусственным, жизни до 150 лет и о том, что наука уже знает о животных, роботах и человеке.
Звери как партнёры, роботы как собеседники - новая этика XXI века
Биолог Илья Колмановский о нейросетях, границе между живым и искусственным и жизни до 150 лет. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+