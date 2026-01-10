Ссылки для упрощенного доступа

Почему в Польше нет русофобии?

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев о русской культуре после февраля 2022 года. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев о русской культуре после февраля 2022 года, цене молчания и невозможности творчества в несвободе. Растворится ли новая волна эмиграции, как это произошло сто лет назад? Почему украинцы не простят?

