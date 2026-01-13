Выхода из кризиса нет?

Помог ли утильсбор "Автовазу", как власти заставляют автопарки покупать российские автомобили и как бизнесмены реагируют на непопулярные меры властей, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономическим редактором The Bell Денисом Касянчуком.
