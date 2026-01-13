Ссылки для упрощенного доступа

"Массовая гибель". Смерь девяти новорожденных в Новокузнецке

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 13 января

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 13 января
by Радио Свобода

Смерть девяти новорожденных в роддоме в Новокузнецке

Совет Безопасности ООН обсудил удары России по Украине в первые дни января

Власти Белгородской области заставляют местных жителей за свой счет покупать электрогенераторы

Бои вокруг Покровска в Донецкой области

Дональд Трамп ввел 25% пошлины для стран, ведущих бизнес Ираном

BBC будет добиваться отклонения иска, поданного против нее президентом США

В Грузии осужден бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили

Как российские эмигранты во Франции отмечали Старый Новый год

