США ввели санкции против Ирана за подавление протестов

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти иранских чиновников, обвинив их в причастности к подавлению протестов.

Согласно сообщению Минфина США, в санкционный список включен секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Ограничения также введены в отношении четырех глав региональных подразделений полиции и командующих силами Корпуса стражей исламской революции в провинциях Лорестан и Фарс.

Как отметили в ведомстве, Лариджани отвечает за координацию ответных мер на протесты в Иране и публично призывал применять силу для подавления мирных протестов. Командиры, включенные в санкционный список, по данным Минифина США, применяли насилие в отношении иранцев и убивали участников протестов.

"С момента начала протестов в декабре 2025 года иранские силы безопасности стреляли боевыми патронами по протестующим, лишая иранский народ жизни и свободы", – говорится в сообщении.

США также ввели санкции в отношении тюрьмы Фардис, где, по утверждению Госдепартамента, женщины "подвергались жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению".

Кроме того, были введены санкции в отношении нескольких лиц и организаций, которых Минфин обвинил в причастности к отмыванию доходов от продажи иранской нефти и нефтепродуктов на зарубежных рынках с помощью "теневого банкинга".