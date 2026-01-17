Ссылки для упрощенного доступа

Провал русской "виагры"
Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

- Константин Сонин: «Трамп – «доктор хаос», который ломает логику и становится непредсказуемым, в отличии от своих предшественников». Год с американским президентом. Путин в мире Дикого Запада. Как будут развиваться отношения России с США в 2026 году?

- Описание: Владимир Путин ведёт войну на истощение — теперь холодом. После массированного удара по энергетической инфраструктуре 9 января Киев остался без света, тепла и воды в масштабах, которых город не видел с начала войны. Как коммунальщики в мороз возвращают людям электричество и отопление?

- Описание: Миллиарды на российскую виагру. Зачем государство потратило впустую деньги на лекарство для эрекции? Мужчины не могут, женщины не хотят?

Итоги 3-й недели подводит Мумин Шакиров с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным, профессором политологии и международных отношений Университета штата Теннесси - Андреем Коробковым, военным экспертом Юрием Фёдоровым, спецкорреспондентом «настоящего времени» Борисом Сачалко и демографом Алексеем Ракшой.

