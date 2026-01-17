Провал русской "виагры"

Показать больше Свернуть

- Константин Сонин: «Трамп – «доктор хаос», который ломает логику и становится непредсказуемым, в отличии от своих предшественников». Год с американским президентом. Путин в мире Дикого Запада. Как будут развиваться отношения России с США в 2026 году?

- Описание: Владимир Путин ведёт войну на истощение — теперь холодом. После массированного удара по энергетической инфраструктуре 9 января Киев остался без света, тепла и воды в масштабах, которых город не видел с начала войны. Как коммунальщики в мороз возвращают людям электричество и отопление?

- Описание: Миллиарды на российскую виагру. Зачем государство потратило впустую деньги на лекарство для эрекции? Мужчины не могут, женщины не хотят?

Итоги 3-й недели подводит Мумин Шакиров с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным, профессором политологии и международных отношений Университета штата Теннесси - Андреем Коробковым, военным экспертом Юрием Фёдоровым, спецкорреспондентом «настоящего времени» Борисом Сачалко и демографом Алексеем Ракшой.