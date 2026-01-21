Ссылки для упрощенного доступа

США захватили седьмой танкер в Карибском море

Служащий американкой береговой охраны наблюдает за танкером Bella, захваченным береговой охраной 7 января 2026 года
Служащий американкой береговой охраны наблюдает за танкером Bella, захваченным береговой охраной 7 января 2026 года

США намерены продолжать блокаду танкеров "теневого флота", перевозящих венесуэльскую нефть

Во вторник американские военные захватили еще один танкер неподалеку от побережья Венесуэлы. Танкер Sagitta с грузом венесуэльской нефти на борту - седьмой танкер, задержанный с начала декабря американской береговой охраной, в рамках операции по блокаде танкеров, действующих в нарушение санкций.

В заявлении Южного командования США говорится о том, что "задержание очередного танкера, нарушившего карантин, введенный президентом Трампом в отношении судов, подвергнутых санкциям, демонстрирует нашу решимость добиться того, чтобы из Венесуэлы вывозилась нефть, экспорт которой скоординирован и законен".

По информации агентства Associated Press, танкер Sagitta ходит под флагом Либерии, а его владельцем является компания из Гонконга. Он стал объектом американских санкций, введенных после российского вторжения в Украину в 2022 году. Транспондер танкера, передающий его местоположение, был отключен. Последний раз он был включен два месяца назад когда судно покидало Балтийское море.

Представители администрации Дональда Трампа неоднократно заявляли, что они намерены использовать выручку от реализации конфискованной нефти для восстановления нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о том, что США уже получили 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, которая продается на мировых рынках и "способствует значительному падению цен нефти".

Обстановка в Купянске:

Обстановка в Купянске:

версии сторон

События минувшего дня
События минувшего дня

События минувшего дня

Новости Радио Свобода: итоговый выпуск


