Самолет Трампа был вынужден вернулся на базу из-за проблем

Президентский самолет, на котором президент США Дональда Трамп вылетел в Швейцарию, где он должен принять участие во Всемирном экономическом форуме, вскоре после взлета вернулся на военную базу Эндрюс из-за "мелкой проблемы c электричеством".

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, экипаж принял решение вернуться на базу "из соображений предосторожности" вскоре после взлета. В самолете не работали несколько осветительных приборов. Президент Трамп вылетит в Швейцарию на другом самолете. Президент и члены его кабинета планируют в Давосе встречи с европейскими лидерами. ожидается, что основной темой обсуждений будет ситуация вокруг Гренландии, которую, как заявляет президент Трамп, США должны взять под свой контроль из соображений безопасности.

Президент Трамп неоднократно сетовал на состояние президентского самолета Boeing-747, который служит в качестве президентского самолета с 90-х годов прошлого века. Компания Boeing получила заказ на производство двух новых президентских самолетов несколько лет назад, но их поставка не ожидается до конца президентского срока Дональда Трампа.

Весной прошлого года администрация Трампа приняла в качестве подарка от правительства Катара новый Boeing-747-8. Но его модернизация для использования в качестве президентского самолета может занять немало времени.