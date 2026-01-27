Ссылки для упрощенного доступа

Американская разведка: иранский режим ослаблен

Президент США Дональд Трамп получил несколько отчетов американских разведслужб, в которых говорится об ослаблении иранского режима, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

Как пишет газета, иранские власти сейчас находятся в самом слабом положении со времени революции 1979 года, в ходе которой был свергнут шах. Массовые протесты, начавшиеся в конце прошлого года, охватили даже те регионы страны, где поддержка нынешнего режима была традиционно высока.

Кризис в Иране спровоцировал предупреждения президента Трампа о том, что Соединенные Штаты могут применить силу в защиту протестующих. Однако, по данным New York Times, пока неясно какие шаги рассматривает Белый дом. Мнения советников президента относительно применения силы разделились. Сам президент Трамп в последние дни воздерживался от прямых угроз в адрес Тегерана после того, как иранские власти отменили запланированную казнь одоного из протестующих.

Между тем авианосная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" находится на подходе к региону. В случае принятия Белыс домом решения о нанесении воздушных ударов по объектам на иранской территории, для их подготовки потребуется один-два дня, согласно собеседникам New York Times. Сейчас администрация Трампа проводит консультации с союзниками с ближневосточном регионе.

Первые переговоры России, США и Украины
Первые переговоры России, США и Украины

Трамп об уступках Путина

Трамп об уступках Путина

Аудионовости

События минувшего дня
События минувшего дня

События минувшего дня

Новости Радио Свобода: итоговый выпуск


