Рост населения США резко замедлился в прошлом году

Население Соединенных Штатов в прошлом году выросло на 1,8 миллиона человек до 342 миллионов. Это один из самых низких показателей роста в истории страны. К такому выводу пришло Федеральное бюро переписи населения.

Основными причинами замедления роста стали сокращение притока мигрантов из-за границы и снижение уровня рождаемости. Данные, обнародованные во вторник, отражают динамику роста населения с 30 июня 2024 года до 1 июля 2025 года. В этот промежуток времени на иммиграцию пришлась подавляющая часть прироста населения - 1,3 миллиона человек. Но это практически наполовину меньше, чем годом раньше, когда число иммигрантов - легальны и нелегальных - достигло рекордной цифры 2,7 миллиона человек. Если нынешние меры борьбы с нелегальной миграцией, предпринятые администрацией Дональда Трампа, останутся в силе, то число мигрантов может снизиться до 321 тысячи человек.

Рождаемость в Соединенных Штатах продолжает снижаться со времени так называемой "великой рецессии" 2008 года. Число рожденных американцев превысило число умерших на 518 тысяч человек. Газета New York Times цитирует Кеннета Джонсона, демографа университета Нью-Гемпшира, который говорит о том, что в период с 2010 до 2020 года иммиграция добавляла около 40 процентов к общему росту населения. Сейчас на нее приходится 60 процентов.