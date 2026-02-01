15 работников шахты погибли при ударе РФ под Павлоградом

В Днепропетровской области Украины российские беспилотники атаковали 1 февраля угледобывающее предприятие в Павлоградском районе. Один из дронов, как сообщается, взорвался рядом со служебным автобусом, в котором находились работники шахты. По данным главы Днепропетровской областной администрации Александра Ганжи, погибли не менее 12 человек и ещё 7 пострадали. Впоследствии компания ДТЭК сообщила, что погибли 15 человек.

Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что в атаке участвовало не менее 4 БПЛА типа "Шахед". Российские военные удар пока не комментировали.

Ранее в воскресенье российские военные, по утверждению местных властей, атаковали родильный дом в городе Запорожье. Пострадали 6 человек, в том числе две пациентки.

За прошедшие сутки в результате российских ударов в Украине погибли не менее трёх мирных жителей, все трое - в Днепропетровской области.