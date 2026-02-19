В программе Марьяны Торочешниковой юристы, правозащитники, гражданские активисты рассказывают о том, как должно быть по закону и, что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
19 февраля 2026
Ассоциация доносчиков России. Зачем власти поощряют стукачество
12 февраля 2026
Человек имеет право
05 февраля 2026
Страх и ненависть в школе
29 января 2026
Выписалась не приходя в сознание
22 января 2026
Боролись с мошенниками, наказали всех
15 января 2026
Девять смертей за одиннадцать дней