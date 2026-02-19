Американские военные будут готовы к ударам по Ирану к концу недели

Соединенные Штаты сконцентрировали в ближневосточном регионе достаточно сил для нанесения воздушных ударов по Ирану в ближайшие выходные. Об этом в среду сообщили американские средства информации со ссылкой на официальных лиц в Белом доме и Пентагоне.

По информации CNN, Пентагон проинформировал Белый дом о том, что американские военные будут готовы к проведению военной операции в выходные, если последует соответствующий приказ президента США. Однако, как пишет The New York Times, президент Трамп пока не дал оснований думать, что он принял решение относительно дальнейших действий. С одной стороны, США ведут прямые переговоры с Ираном, требуя от Тегерана отказаться от обогащения Ирана, и представитель Белого дома Каролайн Левитт в среду сообщила, что администрация ожидает от Ирана в ближайшие две недели более четкого разъяснения его позиций. С другой стороны, она отказалась ответить на вопрос намерен ли президент Трамп повременить с возможной военной акцией в ожидании иранских предложений. Сам Дональд Трамп неоднократно угрожал Тегерану "суровыми последствиями" в случае отказа согласиться с требованиями США.

По сообщениям американских СМИ, авианосная группа во главе с самым крупным в мире авианосцем "Джеральд Форд" находится на подходе к Средиземному морю, где уже находится авианосец "Авраам Линкольн". Американские военные самолеты, базирующиеся в Великобритании, включая самолеты-заправщики были передислоцированы ближе к Ирану. В течение последнего месяца в регионе были размещены дополнительные системы противоракетной обороны.

Как отмечают американские эксперты, возможными объектами ударов могут стать иранские ракеты меньшей и средней дальности, ядерные объекты и объекты, связанные с Корпусом стражей исламской революции. Вместе с тем, как пишет The New York Times, советники по национальной безопасности предупредили президента, что если целью операции является смена режима в Иране, то ее успех не гарантирован. Источники газеты в Израиле сообщают, что израильская армия готовится к возможным воздуным ударам по Ирану, целью которых будет принуждение Тегерана к уступкам в переговорах и его ядерной программе.