Трудный год диктатора

Израиль и Соединенные Штаты с 28 февраля наносят удары по территории Ирана. Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской республики. В интервью телеканалу CNBC президент США сказал, что военная операция идёт с опережением графика.

Иран в свою очередь уже несколько дней обстреливает Израиль, западные военные объекты в регионе, а также территории стран-союзниц США: Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Война против Ирана привела к резкому росту цен на нефть. Стоимость топлива 2 марта выросла больше всего за последние четыре года, сообщает Bloomberg.

Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани, который был ключевым советником аятоллы Али Хаменеи, убитого в ходе операции. После убийства Хаменеи Ираном руководит временный совет.

А по словам Трампа, руководство Ирана предложило возобновить переговоры: "Они хотят поговорить, и я согласился на это, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше".

МИД России осуждает операцию США и Израиля, в Кремле говорят, что следят за ситуацией, а Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью Хаменеи.

Иран — стратегический партнер России. Две страны активно развивали торговлю и военное сотрудничество.

Как возможная смена власти в Тегеране может отразится на будущем путинского режима? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Русланом Айсиным и политическим аналитиком Сергеем Шелиным.