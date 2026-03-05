Война с Ираном может затянуться. Американские военные запросили у Пентагона дополнительный разведывательный персонал, чтобы продолжать операции против Ирана, пишет издание Politico.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран отвечает обстрелами территории Израиля и других стран региона.

Источники CNN утверждают, что советников Дональда Трампа беспокоят риски затяжной войны без четкого плана. Это может привести к росту жертв среди американских военных, а также к тяжелой ситуации на рынках.

Украина отправит своих военных в страны Ближнего Востока, чтобы помочь им бороться с атаками иранских беспилотников, сообщил Владимир Зеленский.

По данным Financial Times, США уже ведут переговоры о покупке у Украины дронов для перехвата иранских беспилотников.

Затягивание войны с Ираном может сделать Запад "более сговорчивым в попытках завершить войну" в Украине, считает директор Центра ближневосточных исследований в Киеве Игорь Семиволос. Поэтому в интересах Украины, по его словам, чтобы война в Иране закончилась как можно быстрее.

Украина испытывает нехватку вооружения. По информации Reuters, украинские F-16 более трех недель не имели достаточного количества американских ракет для уничтожения дронов и ракет.

Как одна война влияет на другую, говорим в программе "Лицом к событию" с военным экспертом Сергеем Мигдалём и политологом Георгием Чижовым.