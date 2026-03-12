15 обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" получили пожизненные сроки

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению 15 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Еще четырем фигурантам назначили сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 6 месяцев.

Пожизненные сроки получили четыре гражданина Таджикистана – Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода. Следствие считает их членами "Вилаят Хорасан", афганской ячейки террористической группировки "Исламское государство", и непосредственными исполнителями теракта.

К пожизненному заключению также приговорили Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Шарипзоду, Якубджони Юсуфзоду, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Умеджона и Мустакима Солиевых.

Алишер Касимов получил 22,5 лет лишения свободы, Диловар Исломов, его отец Исроил и брат Аминчон – 19 лет и 11 месяцев.

В ноябре 2024 году следствие переквалифицировало обвинение Исломовым и Касимову. Вместо обвинения в теракте всем им вменили пособничество террористической деятельности.

Братья Исломовы и их отец владели белым "Рено", на котором передвигались обвиняемые в теракте. "Новая газета Европа" писала, что Диловар Исломов продал машину брату своей жены за неделю до нападения в "Крокусе". Позже он и его брат Аминчон сами явились в полицию.

Уроженца Кыргызстана Алишера Касимова обвинили в том, что он сдал квартиру обвиняемым. С ними, как утверждает следствие, он познакомился на "Авито" и не знал об их планах. В МИД Кыргызстана сообщили, что Касимов имел гражданство страны до 2014 года, затем вышел из него, получив паспорт России.