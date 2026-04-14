Российский удар по Днепру: есть погибшие, более 20 раненых

5 человек погибли, 25 пострадали во вторник в результате российского удара по городу Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. 10 человек госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Сообщалось о четырёх погибших, впоследствии один из раненых умер в больнице.

Какой именно объект попал под удар, не сообщается. Как следует из опубликованных фото последствий удара, в результате атаки пострадало помещение кафе и продуктового магазина. Воздушные силы Украины ранее предупреждали о ракетной опасности для Днепра, пока не сообщается, был ли нанесён удар ракетами или дронами. Сообщается о пожаре.

Ранее во вторник российские военные атаковали беспилотниками здание больницы в Херсоне. Пострадали пять человек, в том числе четверо работников медучреждения.

В Чернигове два человека во вторник были ранены после атаки российских беспилотников на административные здания. Удары наносились также по Кривому Рогу.

Всего за последние сутки в результате российских ударов в Украине были ранены более 20 человек.

Часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях из-за массовых обстрелов остались без электроснабжения, сообщили в "Укрэнерго".