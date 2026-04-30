12 израильских военных ранены после удара "Хезболлы"

12 израильских военнослужащих получили ранения в результате удара беспилотника, запущенного, как утверждается, ливанской группировкой "Хезболла" (признана террористической в США, в ЕС террористической признано её вооружённое крыло, в Ливане действует легально). Удар был нанесён по северу Израиля.

Израильские военные обвинили "Хезболлу" в нарушении режима прекращения огня. В течение 30 апреля Израиль нанёс несколько ударов по территории Ливана. Сообщается, что на юге Ливана были поражены здания, где находились бойцы "Хезболлы". По данным ливанских властей, есть убитые и раненые. Также в четверг ЦАХАЛ предупредил о необходимости эвакуации жителей ещё 15 населённых пунктов на юге Ливана.

Боевые действия между Израилем и проиранской "Хезболлой" возобновились в марте, после того, как Израиль и США начали наносить удары по Ирану. В апреле Израиль и ливанские власти достигли соглашения о перемирии. 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил о его продлении на три недели.

Израиль и "Хезболла", однако, продолжают обмениваться обстрелами, несмотря на ранее объявленое перемирие, а в последние дни их интенсивность усилилась. В ЦАХАЛ заявляют, что перемирие де-факто не действует.

Власти Израиля заявляют, что хотят установить "буферную зону" в южном Ливане, чтобы предотвратить возможные нападения "Хезболлы". Израильские военные продолжают оставаться на ряде территорий в южном Ливане, откуда бежали от войны сотни тысяч людей. В связи с военными действиями десятки тысяч жителей северного Израиля покинули свои дома, власти говорят, что около 20% населения севера стало внутренне перемещенными лицами.