Суд в РФ заочно арестовал врача Андрея Волну

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал живущего за пределами России хирурга-травматолога и участника платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андрея Волну. Об этом сообщает "Медиазона". По данным издания, Волну обвиняют в организации деятельности террористической организации и организации финансирования терроризма. Решение о заочном аресте суд принял в конце мая, другие подробности не приводятся.

Ранее имя Андрея Волны появилось в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, куда включают или осуждённых по соответствующим статьям, или тех, в отношении кого по ним возбуждено уголовное дело. В 2024 году его включили в реестр "иностранных агентов".

Андрей Волна активно выступает в поддержку Украины. Связь с какой именно организацией вменяют врачу, неизвестно. Ранее участвовал в одном из Форумов свободной России, который российские власти признали террористической организацией.