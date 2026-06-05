Суд в США признал незаконными ограничения Трампа на иммиграцию

Федеральный суд в Вашингтоне 5 июня заблокировал ограничения на легальную иммиграцию, введенные администрацией Дональда Трампа после нападения на военнослужащих Национальной гвардии в ноябре 2025 года. Окружной судья Джон Макконнелл признал незаконным ужесточение правил получения убежища, разрешений на работу и грин-карт для граждан 39 стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ограничительная иммиграционная политика "поставила жизни бесчисленного множества иммигрантов, проживающих в Соединенных Штатах, в неопределенное правовое положение", — написал Макконнелл.

По мнению Макконнелла, Служба гражданства и иммиграции США использовала надуманные предлоги о национальной безопасности, чтобы скрыть антииммигрантские настроения. Он отметил, что из-за этих мер тысячи человек уже полгода остаются без правового статуса и работы исключительно из-за места своего рождения.

Иск с требованием отменить ограничения в марте подала коалиция организаций, которые оказывают помощь мигрантам.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила рассмотрение всех иммиграционных запросов от граждан на тот момент 19 стран в начале декабря 2025 года вскоре после стрельбы по бойцам Нацгвардии США в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне.

В нападении обвиняют гражданина Афганистана Рахмануллу Лаканвала, который проходил военную подготовку по контракту с ЦРУ. Лаканвал входил в состав поддерживаемого ЦРУ подразделения и переехал в США в 2021 году вместе с десятками тысяч афганцев, опасавшихся репрессий талибов после вывода американских сил. Лаканвал не признает вину. Сейчас он ожидает суда.