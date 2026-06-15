В России разрешили продавать топливо с пониженными экостандартами

Российское правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо с отклонениями от стандарта "Евро-5". Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, решение было принято ещё осенью 2025 года и должно было действовать до 1 мая 2026 года, но впоследствии его продлили из-за дефицита топлива после ударов ВСУ по российской нефтяной и инфраструктуре.

Согласно постановлению, отдельным НПЗ разрешено выпускать бензин класса "Евро-5" с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм и дизельное топливо с содержанием серы до 350 миллиграммов на килограмм. Такие показатели соответствуют стандарту "Евро-3". Для обычного топлива "Евро-5" предельное содержание серы составляет 10 миллиграммов на килограмм.

Как отмечают источники "Коммерсанта", мера направлена на предотвращение нехватки топлива на внутреннем рынке. При этом такое топливо запрещено поставлять в другие страны Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС).

Эксперты предупреждают, что смягчение требований к качеству топлива лишь частично помогает решить проблему дефицита. Кроме того, топливо с повышенным содержанием серы может ускорять износ современных двигателей, выхлопных систем и катализаторов.

На фоне сокращения предложения власти уже ввели запрет на экспорт бензина и ограничения на вывоз ряда нефтепродуктов. В июне ограничения на продажу топлива вводились на АЗС в аннексированных Крыму и Севастополе, а также Краснодарском крае, Татарстане, а также в ряде других регионов.

Reuters ранее сообщало, что после ударов украинских беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры многие крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены сократить или временно остановить производство.