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Россия и Украина провели обмен телами погибших

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Обмен телами погибших
Обмен телами погибших

Россия и Украина 18 июня впервые за месяц обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщили обе стороны.

Депутат российской Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что российская сторона передаст 522 тела, украинская - 33.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными впоследствии сообщил, что "в Украину были возвращены тела 522 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим". Будет проведена экспертиза и идентификации репатриированных тел.

Обмену содействовал Международный комитет Красного Креста.

Предыдущий обмен телами состоялся 15 мая. Подобные обмены с июня прошлого года происходят регулярно, договорённости о них были достигнуты на переговорах в Стамбуле. Россия передала Украине в общей сложности более 10 тысяч тел погибших, Украина России - сотни тел.

Обе стороны официально не сообщают о своих потерях. Независимые исследователи установили имена более 220 тысяч погибших российских военных, западные разведки называют числа до 500 тысяч погибших. Потери Украины оцениваются как меньшие, но тоже значительные.

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