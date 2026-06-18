Израиль не будет выводить свою армию из южного Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные останутся в Ливане, несмотря на давление со стороны США и Ирана.

По словам Нетаньяху, войска ЦАХАЛ останутся в южной части Ливана и станут "поддерживать там зону безопасности, пока этого требуют потребности Израиля".

Меморандум о взаимопонимании, который 17 июня подписали США и Иран без участия Израиля, подразумевает прекращение боевых действий в том числе в Ливане, где Израиль проводит операцию против группировки "Хезболла". Она признана террористической в США и Израиле. В ЕС террористическим признано военное крыло "Хезболлы", но не политическая партия.

18 июня Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что Израиль ведёт "жесткие переговоры" с Белым домом, чтобы сохранить позиции своих войск на юге Ливана.

15 июня министр национальной безопасности Израиля и праворадикальный политик Итамар Бен Гвир заявил, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном не накладывают на Израиль никаких обязательств. Страна не согласится ни на что меньшее, чем полное уничтожение "Хезболлы", а израильские войска останутся на занятых территориях, подчеркнул Бен Гвир.

В начале июня Axios писало, что Дональд Трамп во время телефонного разговора нелицеприятно выразился в адрес Нетаньяху из-за военных действий Израиля в Ливане, которые могли подорвать успешно идущие американо-иранские переговоры. Источник издания в США утверждал, что Трамп "раздавил" Нетаньяху. Публично офис премьер-министра Израиля заявил, что позиция Израиля "остается прежней".