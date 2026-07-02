Изменилось время эфирного вещания Радио Свобода

Радио Свобода с 1 июля изменило время эфирного вещания.

Слушайте нас ежедневно в диапазоне средних волн на частоте 1386 КГц с 21.30 до 00.30 по московскому времени. В программе передач - аналитические ток-шоу на актуальные темы, интервью с экспертами и лидерами мнений о политике, культуре, общественной жизни, а также подкасты и лучшее из архива Радио Свобода.

Программы РС по-прежнему круглосуточно доступны в аудиостриме на сайте www.svoboda.org, на YouTube-канале Радио Свобода Live и в главном Телеграм-канале РС. Отдельные радиопрограммы и подкасты "Свободы" найдете на популярных подкаст-платформах и в Телеграм канале Студия подкастов Радио Свобода. Вы также можете знакомиться с программами Радио Свобода через мобильные приложения для Android и iOS.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая медиакорпорация. Ее работа финансируется за счёт средств, выделяемых Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).