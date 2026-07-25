Токаев призвал к заморозке конфликта России и Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Омске высказался за скорейшее прекращение войны в Украине, отметив, что её продолжение идёт только на руку "противникам и России, и украинского государства". Кого он имеет в виду, Токаев не сказал.

"Жалко, конечно, гибнут молодые люди, а это ведь генофонд братских народов", - сказал Токаев и России и Украине. "Всё это надо останавливать", - сказал Токаев, отметив при этом: "Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе для нас". "Трудно это понять" - ещё раз сказал он позднее.

Президент Казахстана отметил, что конфликт можно было бы заморозить на основе, как он выразился, "Стамбульских договорённостей 2.0". По всей видимости имеются в виду предложения, обсуждавшеся в Стамбуле в первый месяц после российского полномасштабного вторжения в 2022 году. Токаев отметил, что гарантии должны дать "великие державы", включая саму Россию, и сам отказался от роли посредника.

По словам Токаева, в последнее время он общался по поводу войны в Украине с представителями Европы и других стран и по итогам этого общения решил высказать свои соображения.

Отреагировал ли как-то Путин на его слова, пока не сообщается.

Новость дополняется