1 человек погиб, более 30 пострадали при ударах по Запорожью

Российские военные днём 2 августа дважды атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье.

Об ударе по частному сектору сообщил глава обладминистрации Иван Фёдоров. Один человек погиб, двое пострадали,



Позднее Фёдоров сообщил о ещё одной атаке управляемыми авиабомбами. Под удар попал многоэтажный дом в городе. Также повреждения получили складские помещения.



На данный момент известно о 31 пострадавшем в результате ударов по городу. По словам Фёдорова, всего на Запорожье сбросили восемь управляемых авиабомб.

Запорожье практически ежедневно подвергается ударам российских авиабомб. 26 июля Россия сбросила на Запорожье четыре авиабомбы. 20 июля российская КАБ попала в жилую пятиэтажку – погибла одиннадцатилетняя девочка. На следующий день под ударом оказался жилой многоэтажный дом, в результате погибли три человека.