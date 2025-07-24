А храм чей? Буддисты Таиланда и Камбоджи вновь убивают друг друга

Таиландские и камбоджийские войска применяют в приграничных боях тяжелые вооружения, авиацию, танки и дальнобойную артиллерию, одновременно обвиняя друг друга в начале конфликта и призывая противника к миру. Счет убитым, в том числе среди мирных жителей, уже идет на десятки.

Главная заповедь буддизма, на которой построена вся этика и система верований этой религии – принцип непричинения вреда всем живым существам (ахимса). Однако сейчас Таиланд и Камбоджа, две конституционные монархии, где государственной религией является буддизм, причем в самой консервативной и старой его форме (тхеравада), фактически вновь оказались в состоянии войны – уже в четвертый раз в XXI веке. И вновь боевые действия, как и ранее, в 2008, 2009 и 2001 годах, начались из-за спора о принадлежности маленьких участков приграничных территорий – на которых расположены священные для обоих народов древние буддистско-индуистские храмы.

Отношения Бангкока и Пномпеня начали быстро портиться 28 мая, когда в спонтанной перестрелке на спорном участке границы в отдаленной местности погиб камбоджийский солдат. Затем на этом фоне между странами начался громкий дипломатический конфликт, дестабилизировавший таиландское правительство и приведший к отставке таиландского премьер-министра Пхэтхонгтхан Чиннават. В сеть утекли подробности ее телефонного разговора 15 июня с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, теперь ставшим председателем Сената Камбоджи, в котором она критиковала действия собственной армии.

Пхэтхонгтхан Чиннават (дочь и племянница бывших премьер-министров, Таксина Чиннавата и Йинглак Чиннават, также имеющих очень спорную репутацию в новейшей таиландской истории) для разрешения назревающего кризиса попыталась использовать давние неофициальные отношения между ее семьей и Хун Сеном. Обнародованная запись разговора показала, что Пхэтхонгтхан обращалась к Хун Сену как к "старшему дяде", а себя называла его "племянницей". Но главное, в беседе она призвала его игнорировать "наших противников" – прямо имея в виду авторитетного генерала Бунсина Падкланга, командующего Вторым приграничным армейским округом ВС Таиланда. Который, по словам таиландской премьерши, "решил выглядеть умнее всех".

Все эти слова вызвали в таиландском обществе взрыв гнева, как "подрывающие национальное достоинство и дух Вооруженных Сил". По всей стране начались протесты с призывами к отставке Пхэтхонгтхан Чиннават, а также ультрапатриотические митинги с призывами "обуздать Камбоджу". 1 июля Конституционный суд временно отстранил Пхэтхонгтхан Чиннават от должности премьер-министра на время открытого против нее расследования.

Затем Бангкок заявил, что призовет Пномпень к ответу за нарушение договора о противопехотных минах на границе – после того как в конце июля в спорных приграничных районах таиландские военные нашли более десятка недавно установленных противопехотных мин российского производства (которых в таиландской армии никогда не было).

Таиланд заявил, что на них на таиландской стороне фактической границы подорвались трое его солдат. Однако камбоджийские власти отвергли эти обвинения и заявили, что пострадавшие военнослужащие виноваты сами – они якобы отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на минах, оставшейся после десятилетий предыдущих войн.

Поздно вечером 23 июля власти Таиланда отозвали своего посла из Пномпеня и заявили, что высылают камбоджийского посла в Бангкоке. А в ночь на 24 июля между армиями двух стран начались серьезные боестолкновения – причем вновь возле древнего храма Та Моан Тхом, который находится на таиландской стороне на территории, оспариваемой Камбоджей.

Та Моан Тхом, храмовый комплекс, памятник Кхмерской империи – одно из священных для буддистов и индуистов мест, из-за споров о принадлежности которых Таиланд и Камбоджа уже прежде трижды воевали только в нашем веке. Во времена длительной оккупации этого района камбоджийскими "красными кхмерами" (до середины 90-х годов XX века) он сильно пострадал от рук расхитителей (почти все статуи были вывезены контрабандистами в Таиланд). Однако его до сих пор постоянно посещают тысячи паломников и туристов (в том числе иностранных, несмотря на все опасности такого путешествия).

Второй точно такой же комплекс времен Кхмерской империи на границе Таиланда и Камбоджи, из-за которого они воевали прежде (и там также сейчас разгорелись боевые действия) – расположенный в другом районе храм Прэахвихеа, посвященный богу Шиве, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что Прэахвихеа принадлежит Камбодже – но конфликт на этом не прекратился.

Согласно до сих пор действовавшим договоренностям, паломникам и туристам к этому храму можно попасть со стороны как Таиланда, так и Камбоджи. Но если со стороны Таиланда можно просто подойти к нему по прямой, то со стороны Камбоджи люди вынуждены преодолевать высокую гору. До 2003 года со стороны Камбоджи не имелось даже тропинки.

При этом для камбоджийцев (кхмеров) храм Прэахвихеа памятен еще и другими трагическими событиями. В 1979 году тогдашнее военное правительство Таиланда решило депортировать из страны на родину многие тысячи кхмерских беженцев, бежавших от режима Пол Пота (после того, как "красных кхмеров" свергли в конце 1978 года вьетнамские войска). Беженцев при этом свезли в отдаленную, почти не тронутую в те времена цивилизацией местность, где стоит Прэахвихеа, после чего насильно столкнули с обрыва на камбоджийскую сторону. Число людей, в том числе детей, погибших при этой "депортации" (в том числе потом, при переходах по многочисленным минным полям, установленным "красными кхмерами"), до сих пор неизвестно.

В феврале 2011 года храм Прэахвихеа был сильно поврежден во время артиллерийского обстрела армией Таиланда, возникшего при очередном пограничном конфликте.

24 июля, как заявляет Пномпень, рано утром таиландские войска поднялись к храму Та Моан Тхом и установили вокруг него колючую проволоку – что нарушает предыдущие договоренности двух стран о мерах по снижению напряженности на границе. Однако Бангкок, в свою очередь, утверждает, что Королевская армия Камбоджи первой направила свои подразделения в спорный район возле храма Та Моан Тхом. Позже камбоджийские солдаты якобы первыми открыли огонь по пограничным районам, ранив несколько таиландских солдат.

Точно известно, что Камбоджа в последние сутки несколько раз применяла в боестолкновениях на границе различные виды тяжелых вооружений, в том числе российские РСЗО "Град". Была обстреляна таиландская военная база, гражданская больница и нанесены удары по мирным деревням, что привело к жертвам среди мирного населения. В ответ шесть таиландских истребителей F-16 нанесли удары по камбоджийским войскам, в том числе один – по военному объекту Камбоджи вдалеке от спорных участков границы.

Затем боевые действия распространились по меньшей мере на шесть приграничных районов. Это вынудило Таиланд вообще закрыть всю границу между странами со своей стороны. Губернаторы четырех таиландских приграничных провинций заявили о полной эвакуации всех мирных жителей, живущих вдоль границы с Камбоджей.

Вечером 24 июля Королевская армия Таиланда заявила, что начинает на суше и в воздухе против Камбоджи масштабную военную операцию, уже получившую название "Ютто Бадин". При этом Бангкок подчеркнул, что также намерен применить против камбоджийской армии тяжелые вооружения.

Современные Таиланд и Камбоджа ведут споры о принадлежности пограничных территорий и о том, на чьей стороне должны находиться многочисленные священные храмы (Та Моан Тхом и Прэахвихеа – только два самых известных среди более чем десятка подобных) фактически веками, с той поры, когда эти земли постоянно переходили из рук в руки во время войн между разными тайскими и кхмерскими империями.

Примерная линия сегодняшней границы оформилась к концу XIX века, когда Камбоджа стала французской колонией, частью Французского Индокитая – и Париж подписал с соседним сохранившим независимость Королевством Сиам (как тогда назывался Таиланд) ряд советующих договоров. Но потом граница опять менялась – и из-за колониальной экспансии Франции, постоянно "откусывавшей" куски от Сиама, и во время Второй мировой войны.

Например, в 1940 году Французский Индокитай был оккупирован японской армией, частично сохранившей здесь, однако, власть режима Виши. Увидев неспособность Франции, бывшей великой европейской державы, организовать сопротивление и защищать свои колонии, тогдашний премьер-министр Королевства Сиам (которое во Второй мировой войне выступило на стороне Японии, Германии и Италии) генерал-майор Плек Пибунсонграм решил присоединить Камбоджу "обратно" военным путем. Он отдал приказ о вторжении во Французский Индокитай – и началась Франко-Тайская война, ставшая частью Второй мировой войны и длившаяся с октября 1940 по май 1941 года.

Сиам тогда победил, ценой немалых жертв – и к нему после подписания перемирия отошли большие территории и многие провинции Французской Камбоджи. С целью увековечить имена тайцев, павших в боях против Французского Индокитая, в Бангкоке даже был воздвигнут монумент Победы, на открытие которого были приглашены военные и дипломаты Японии и Третьего рейха. Однако после окончания Второй мировой, и после того, как Франция, оказавшаяся в числе победителей, пригрозила не пустить Таиланд (государство уже поменяло название на новое) в ООН, все захваченные земли пришлось вернуть.

Камбоджа получила независимость от Франции в 1953 году – и с тех пор ее отношения с Таиландом, особенно под влиянием бесчисленных войн и внутренних конфликтов и во всей Юго-Восточной Азии, и внутри самих этих двух стран, были очень непростыми. В общей сложности Таиланд и Камбоджа за последние 70 лет воевали друг с другом, в разных масштабах, более 10 раз.