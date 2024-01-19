Абакан: пенсионер получил 8 лет по делу о приготовлении к госизмене

В Абакане суд назначил восемь лет и один месяц колонии строгого режима 61-летнему Игорю Покусину, признав его виновным в попытке перейти на сторону ВСУ. Суд квалифицировал это как приготовление к госизмене. Об этом Сибирь.Реалии сообщила жена Покусина Елена. По её словам, защита будет обжаловать приговор.

Прокуратура просила для Покусина меньший срок – семь лет и один месяц в колонии.

В первый раз Покусина, который родился и вырос в Украине, задержали в мае 2022 года по подозрению в порче баннеров в поддержку войны. Ему вменяли уголовную статью о вандализме за то, что он облил желтой и синей краской баннер с буквой Z (полуофициальным символом войны России в Украине) и написал "Слава Украине" на стене музея в Абакане, где до этого появился световой экран с буквой Z.

Покусину назначили подписку о невыезде. В июле того же года его задержали снова – в красноярском аэропорту Емельяново – и отправили под домашний арест.

7 декабря ему назначили полгода условно по делу о вандализме. На следующий день его задержали снова – по делу о госизмене. Спустя полгода в ФСБ решили, что в красноярском аэропорту он пытался покинуть страну, чтобы примкнуть к Вооруженным силам Украины.

В отношении Покусина возбудили уголовное дело по статье о покушении на госизмену. Позже статью переквалифицировали на "приготовление к госизмене". В деле фигурировали разговоры Покусина с друзьями, в которых он признался, что хочет поехать в Украину и работать в гражданской авиации. По данным источника Сибирь.Реалии, близкого к семье Покусина, он не планировал вступать в ВСУ, а лишь хотел уехать из России.

Покусин бывший гражданский пилот, у него стоят протезы вместо двух суставов и стент в сердце. В последние годы из-за проблем со здоровьем он работал в такси, пишет "ОВД-Инфо"

Сам Покусин заявил, что не скрывает своих антивоенных взглядов, но воевать на чьей-либо стороне не собирался. Защита Покусина считает, что он дал признательные показания следователю под пытками.