Абрамович официально продал футбольный клуб "Челси"

Российский миллиардер Роман Абрамович официально продал английский футбольный клуб "Челси" консорциуму Тодда Бёли. Об этом сообщает Companies House (Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании).
Ранее сделку одобрило правительство Великобритании и руководство английской Премьер-лиги. Сообщается, что власти страны получили юридические гарантии того, что Абрамович не получит выгоды от продажи "Челси". Активы российского миллиардера в Великобритании находятся под санкциями из-за российского военного вторжения в Украину. Сумма сделки составляет 4,25 миллиарда фунтов стерлингов - это около 5 миллиардов евро. Сообщается, что эти средства будут направлены на благотворительность.
Тодд Бёли – совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс". Помимо него в сделке участвуют американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.
- Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
- Роман Абрамович регулярно занимал высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует.
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