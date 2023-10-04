"Ад пуст". Блогеры о предложении Симоньян взорвать бомбу над Сибирью

Маргарита Симоньян призвала взорвать над Сибирью атомную бомбу, чтобы навредить НАТО и заодно вернуться в 1993 год.

По словам Симоньян, "если произвести взрыв в сотнях километров", не будет "ни ядерной зимы, ни радиации, которая убьет всех вокруг", зато из строя выйдет вся радиоэлектроника. "Мы вернемся в какой-нибудь 93-й год - проводные телефоны, "двушечка" в телефоне-автомате. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них - нет", — заявила главный редактор RT в программе "ЧТД".

Виктория Мусвик

Да они совсем там, что ли, долбанулись. И я что-то не поняла: в 1993 году «чудесно же жили» или все же «лихие девяностые»?

Андрей Кураев

Когда стареющая женщина желает вернуть свою молодость, порой она готова на все.

Марочка Симоньян из Сочи предложила взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, чтобы вернуться в 1993 год без электроники, спутников, интернета и морщин.

Китай и Индия, конечно, поддержат такой финал своих космических программ. Они же понимают: главное - чтобы Вова и Мара не расстраивались.

Антон Орехъ

Чтобы не покупать своим детям новый айфон, Марго Симоньян предлагает взорвать атомную бомбу. Причём, взорвать над Россией. Не шутка. Я думаю, нам надо поскорее скинуться на трубки для этих детей. Всё-таки хотелось ещё пожить как-то

Ёшкин Крот

Ад пуст. Все черти — на российском телевидении.

Иван Филиппов

на первый взгляд может показаться, что это новость о войне, но на самом деле - это прямо блистательная иллюстрация родительских и воспитательских (вашу ж мать) "талантов" человекоподобного существа по имени Маргарита Симоньян.

как помните, с гей-браками: как я объясню своим детям, что такой гей-браки, - любят говорить родители, которые не умеют разговаривать со своими детьми (ну или прикидываются). вот тут ровно такая же история: у меня дети не сидят в смартфонах, так что ДАВАЙТЕ ВЗОРВЕМ НАД СИБИРЬЮ АТОМНУЮ БОМБУ!!

честное слово, для граждан России - с нынешним уровнем компетенции людей, принимающих решения - проще Симоньян с Кеосаяном на необитаемый остров отправить. ну или на айсберг.

Главный редактор RT прогуливала уроки физики, констатируют в комментариях.

Евгений Финкель

Симоньян приятель рассказал про электромагнитный импульс. Слов таких она не запоминает, само собой. Но решила, что одним ядерным/термоядерным взрывом (почему-то над Сибирью) можно навсегда грохнуть всю радиоаппаратуру и гаджеты (видимо, во всём мире). Таким образом, говорит эта дама, решится и вопрос равенства между детьми, у которых есть гаджеты, и прочими (своим Маргарита не разрешает).

Если бы я всё ещё работал учителем физики в московской школе, то в рамках «Урока о самом важном» (или как оно там?) показал бы детям этот бред и предложил бы обсудить с точки зрения изучаемого предмета (преподавателям психиатрии тоже пригодилось бы как наглядное пособие).

Анатолий Несмиян

Вчерашнее предложение Маргариты Симоньян устроить маленький энергетический холокост посредством воздушного ядерного взрыва «где-то в Сибири» прекрасно иллюстрирует весь набор интеллектуальных и моральных качеств как российской знати, так и обслуживающих её холуёв.

Во-первых, с 1963 года действует запрет (не добровольный мораторий, а запрет, стоит отметить) на проведение ядерных испытаний в трех средах, включая воздушную. Этот запрет зафиксирован в Московском договоре и пока даже сегодняшний Кремль не рискнул его денонсировать. Симоньян либо просто не в курсе, либо сознательно провоцирует своим сногсшибательным предложением.

Останутся только голуби и ездовые собаки с ямщиками

Во-вторых, электромагнитный импульс, возникающий при подрыве ядерного (или термоядерного) заряда вызывает выход из строя вообще любых устройств, работающих на электрической энергии. Поэтому наивные мечтания Симоньян по поводу перехода на линейную связь попросту глупы - из строя выходит вообще все. Останутся только голуби и ездовые собаки с ямщиками. Управлять огромной страной с помощью голубиной почты? А как сама Симоньян будет доносить до аудитории свой бред - посредством газет или надписей на заборах? Так типографии тоже работать не будут без света. В общем, уровень понятен.

В-третьих. Значительная часть военных устройств (в том числе и спутниковые группировки стран-противников) проектируются в расчете на применение оружия, применяющего электромагнитные импульсы и достаточно надежно экранированы. Поэтому предложение Симоньян обрушит гражданскую инфраструктуру, почти не повредив военную.

В-четвертых. ЭМИ распространяется по прямой, а значит, данный поражающий фактор воздушного взрыва накроет только ту поверхность Земли, которая находится в зоне прямой видимости от гипоцентра подрыва. Остальная территория будет скрыта кривизной Земли. Скажем, чтобы надежно накрыть всю территорию США, взрывать устройство нужно на высоте порядка 500 километров. Мощность такого взрыва, которая будет достаточной, чтобы обрушить электрические сети и закоротить устройства в зоне поражения, пусть Симоньян попробует рассчитать самостоятельно, формулы в интернете есть. Но главное - взорвав устройство «где-то над Сибирью» Симоньян грохнет энергетическую инфраструктуру половины России, никак не повредив вражескую. Враги в таком случае наверняка выпишут Маргарите пару консервов с бобрятиной в знак признания заслуг перед собой.

По сути, предлагается совершить террористический акт в отношении нашей страны

Про то, что предлагаемый сюжет нанесет тяжелые последствия исключительно росиийской территории, российскому населению и российской инфраструктуре, но никак не отразится на ком-то еще, говорить не приходится. По сути, предлагается совершить террористический акт в отношении нашей страны. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске и все, что творит режим со страной сейчас, может стать милым пустяком по сравнению с таким терактом. Если это не призыв к совершению акта терроризма, то я даже не знаю, что тогда можно им назвать.

Про международную реакцию тоже нет смысла говорить. Само предложение Симоньян тянет на обвинение в призывах к совершению военного преступления без срока давности. И заодно на очередное подтверждение террористической сути нынешнего режима, чьим деятельным сотрудником является руководитель международного государственного СМИ госпожа Симоньян.

Единственное, что может извинить Симоньян - это справка о недееспособности и невозможности отдавать отчет своим словам и поступкам. Достаточно предъявить ее - и никаких вопросов к ее периодическим обострениям возникать не будет. Правда, если такая справка есть в природе, возникает вопрос, как она еще находится на своем посту, хотя, конечно, российская вертикаль сегодня - это вообще одна большая палата.

Алхас Абгаджава

Послушал и посмотрел Маргариту С. про термоядерный взрыв над Сибирью. Не скрою, пришлось заставить себя из интереса.

Хотел прокомментировать, но понял, что тут моих жалких знаний в психиатрии явно недостаточно.

Многие комментаторы отмечают, что подобные высказывания из уст противников режима были бы однозначно классифицированы как "экстремистские".

Алексей Федяров

Просто представил, каким дуром кричала бы Симоньян, произнеси её последний текст про ядерный взрыв над Сибирью Навальный.

Ну и сколько бы срока ему за это довесили. Оправдание терроризма, как минимум.

Помощник московского депутата Евгения Ступина Николай Королёв обратился в Следственный комитет и полицию с требованием проверить, не нарушают ли ее высказывания российских законов.

Вера Афанасьева

Так, наверное, и написал:

«Пациентка каталась по Москве с американским флагом и призывала взорвать ядерную бомбу над Сибирью».

На самом деле Королев написал: "Я думал, что видел уже все возможные проявления пропаганды, но, оказывается, нет предела моральному разложению".

Максим Шевченко

Маргарита Симоновна (подкрасившись и подкрутивши локоны) с милой улыбкой рассуждает то ли о термоядерном, то ли о ядерном взрыве (она точно не определилась) «где-то» в «сотнях километрах» над нашей Сибирью, который «никого» по ее мнению не убьет, но якобы вырубит все электронные устройства на Земле и будет хорошо, за «двушечку» в автомате ей можно будет звонить, как в юности.

Это ей один знающий человек рассказал.

Какой регион ей не жалко?

Для госпожи Симоньян, как для человека просвещенного и могущего «по-англицки» , очевидно, Sibir это пустыня, в которой, по ее мнению, никто не живет, только болота и чахлая тайга на тыщи верст…

Sibir не жалко, да?

Интересно, над каким регионом она предполагает использовать это «оружие последнего часа»?

Какой регион ей не жалко?

Где «над Сибирью» можно бомбу рвать мегатонн на двести, уж коли Киев за три дня не вышло?

Концепцию Russia tomorrow мы поняли, спасибо за информацию.

Впрочем, это все слямзено у Стенли Кубрика с его великим фильмом «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».

Даже сюжет про Бомбу и Сибирь.

Только там интереснее.

Извинений от Симоньян потребовала депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова.

Леонид Лялин

Языком в зубах касаясь пломбы,

Предложила Рита Симоньян:

Над Сибирью взрыв устроить бомбы.

То-то будет радость у землян!

От заботы неустанной власти,

Будет там такой, простите, фон

Что Сибирь засветится от счастья,

Как призов раздали миллион.

А какая рыба в речках будет!

Три хвоста и до пяти голов,

И с рыбалки возвращаться люди,

Станут, запрягая свой улов.

В общем, плюсов много, несомненно,

Жахнуть! Ни к чему полутона,

Пусть летят ошмётки по Вселенной!

Что Сибирь? Кому она нужна?

Ян Матвеев

Медведев:

— Только не призывать бомбить Воронеж, только не призывать бомбить Воронеж…



Симоньян:

— А давайте взорвем термоядерную бомбу над Сибирью!

Определить, что движет Маргаритой Симоньян, оказалось не так-то просто.

Николай Травкин

Между генеральным директором и главным редактором агентства «Россия сегодня» обнаружились серьёзные разногласия. Дмитрий Киселёв предлагает превратить в ядерный пепел Америку, а Маргарита Симоньян считает, что надо произвести ядерный взрыв в Сибири.

Конечно, умерщвление Сибири на основании лишь того, что Маргарита (по её же признанию) "дура-баба и в футболе ничего не понимает" это чрезмерно. Но можно понять и материнские чувства Маргариты — зае@али детки постоянным нытьём, почему у других детей есть гаджеты, а у них нет. А тут, херакнул ядерную бомбу на Сибирь и гаджеты ни у кого в мире не работают. Возвращаемся в 1993 год, проводная связь, "двушечки"... "Чудесно же жили", - мечтательно закатывая глаза, заключила Марго.

Нет, никакая она не "дура-баба". Дура до такого бы не додумалась.

Сергей Гребенкин

Референдум надо. Над Америкой или над Сибирью.

Сталингулаг

Ни одна дивизия НАТО неспособна нанести России ущерб сопоставимый с любовью, которой хотят патриоты РФ одарить своих граждан

Константин Калачев

Разговор с турбопатриотом

– Вы слышали, что Американский медиа-магнат Руперт Мердок перед уходом с поста главы совета директоров медиакорпораций Fox Corporation и News Corporation предложил взорвать атомную бомбу на Аляской, чтобы вывести из строя китайские и российские спутники, лишить связи и напугать Россию и Китай?

– Дед совсем в маразм впал. 92 года ему. Старческое слабоумие. Полный идиотизм. Как он медиа-империей управлял? Пора ему в дурку. Они же так только сами себе навредят.

– А про предложение Марго Симоньян взорвать атомную бомбу на Сибирью, чтобы напугать Америку, вывести их спутники из строя и лишить связи, знаете?

– Знаю. Поддерживаю. Пора уже показать серьезность наших намерений. Очень интересное предложение. Разумное. Надо его обсудить с экспертами.

Слова редактора RT осудили и авторы многих провластных каналов.

Сталина Гуревич

По мнению Симоньян спутниковая связь на земле появилась в 92 году. А ядерная энергия и ее последствия уходит исключительно вверх, не заражая территории под детонацией.

Интересно, а она про Семипалатинск что-то когда-то слышала?

Интересно, а она про Семипалатинск что-то когда-то слышала?

Выяснилось, что некоторым требуется пояснительная бригада.

Употребляя понятие «над Сибирью», Марго исключает взрыв в открытом космосе, поскольку там подобная географическая точность крайне не существенна. Если же она с нежностью вспоминает испытания Старфиш, то тут не лишнее, припомнить и то, что они показали хреновость истории в рамках интересов Земли и как планеты, и как социального общества. С невозможностью контролировать последствия и вероятной гибелью людей на МКС, и изменением радиационного пояса земли.

И нахера тогда транслировать такие идеи?

Андрей Морозов

Я ознакомился с полной версией спича "про ядерную бомбу над Сибирью" и всем советую. Г-жа Симонян, очевидно, не понимает, что после термоядерного взрыва в небе над Сибирью мощности достаточной, чтобы хоть как-то серьёзно повредить мерзопакостному блоку НАТО и его союзникам с помощью электромагнитного импульса, а именно об этом, судя по сбивчивому пересказу какого-то застольного разговора, идёт речь, и её, и её детей, если они в этот момент, конечно, окажутся на территории России, меньше всего будут беспокоить проблемы отсутствия или наличия у них или кого-то ещё каких-то гаджетов. Вам, дорогие, жрать будет нечего.

МИГ России

Заигрались мы уже в эти политтехнологии. Как бы клапан не сорвало

А теперь серьезно. Мы сначала подумали, что слова Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью — это часть какого-то камерного, светского интервью для своих, ну мало ли что ляпнула, это не ее тематика. Ну и недруги вырезали конкретно этот кусок, можно поиронизировать, как, например, сделал А. Пинчук : "проявляются контуры следующего этапа СВО". Но не более того.

Но нет. Ролик размещен у нее на канале. Демонстративно. Чтобы мы все увидели и пообсуждали.

Заигрались мы уже в эти политтехнологии. Как бы клапан не сорвало.

Реакции "патриотического" телеграма анализирует на канале На Zzzzzападном фронте без перемен Иван Филиппов:

Я много пишу о том, насколько невероятно фрагментировано z-сообщество и как более-менее все авторы и герои друг друга ненавидят и периодически друг с другом воюют. И это правда. Но нашелся наконец один человек, который сумел объединить сразу всех непримиримых врагов - Маргарита Симоньян.

В лютой ненависти к руководительнице Russia Today объединили усилия и "стрелковцы", и военные неонацики, и городские сумасшедшие, и прокадыровская связанная с министерством обороны тг-сеть и авторы политических каналов. [...]

Очень занятный факт: сильнее всего мочат Симоньян каналы из сетки, которую принято считать про-Кадыровской и аффилированной с Министерством Обороны - её авторы традиционно принимают отчеты МО за чистую монету и разгоняют новости о колоссальных успехах российской армии. Сегодня все вместе заняты упражнениями кто обиднее главу RT оскорбит.

Слова Маргариты Симоньян не отражают официальной позиции России, заявил Дмитрий Песков. "Мы не выходили из режима отказа от ядерных испытаний", - уточнил пресс-секретарь президента и заодно отметил, что глава RT не работает в органах власти.

О ядерной войне Маргарита Симоньян на днях уже упоминала: 1 октября она заявила, что падение беспилотника неподалеку от ее "родового дома" в Адлере приближает "ядерный ультиматум".