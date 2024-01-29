"Ад в провоенных каналах". Соцсети о новом фильме по "Мастеру и Маргарите"

25 января на российские экраны вышла новая экранизация "Мастера и Маргариты", снятая режиссёром Михаилом Локшиным, автором фильма "Серебряные коньки". Её очень ждали.

Николай Подосокорский

Не стоит ждать многого от этого фильма, судя по трейлеру, но вряд ли будет сильно хуже, чем предыдущие экранизации "Мастера и Маргариты".

Татьяна Мэй

По крайней мере трейлер нового "Мастера и Маргариты" – огонь. Где посмотреть-то, злодеи, я уже и деньги держу наготове.

Премьера вызвала живую реакцию в соцсетях.

Анна Егорова

Только что из кинотеатра! "Мастер и Маргарита" полный метр. Сюжет, я полагаю, пересказывать не надо, а в остальном:

Снято хорошо, атмосферно, где надо лампово, где надо мрачно, странноватая, стимпанковская Москва, но вполне вписывается в общий антураж фильма.

Свита сатаны изумительная, Колокольников-Коровьев шикарен. Кота маловато ( и когда он не мейн-кун, то он плохо прорисован, кота не дожали, обидно. Цыганов + Снигирь – прекрасный тандем, очень органичны. И это первый Мастер, который мне зашел из всех экранизаций. Воланд идеальный 👌🏻. Вообще нет претензий к актерскому составу и игре, все молодцы! Сам фильм несмотря на внушительный хронометраж немного скомкан, однако это было ожидаемо, так что особо не раздражает, но хочется еще )))

Татьяна Алёшичева

Собаки Банги нету, но Пилат трижды умывает руки, как при ковидле, фразы "абрикосовая, только теплая" нету – но есть сама абрикосовая, фраза "разве же я позволил бы себе налить даме водки, это чистый спирт!" редуцирована до "чистый спирт", Лиходеев не в Ялте, а в психушке, тема сисек раскрыта, дирижабли, ардекошечка и "Великий Гэтсби"-Лурман-стайл, Маргарита не стучит носком туфли в окно, у Союза писателей есть эмблема – глядящее вниз перо перьевой ручки, штурман Жорж есть, но Наташа не летает на борове, Аарон Водовоз сыграл лучше Безрукова, пароль "из него такой же директор, как из меня архиерей" -есть, а отзыва "ты не похож на архиерея, Азазелло" – нету. Есть тема карательной психиатрии, несколько смягченная участием Ярмольника и Яны Сексте, но в целом это американские штучки – вроде того, как Райан Мерфи цитирует в AHS "Шоковый коридор" и "Фрэнсис". Осетрина первой свежести есть, а третья не упомянута! Артист Верник дает мощное травести и переодевается в Любовь Орлову (здесь подложим, там утянем, – как говорили девушки в джазе), линии Латунского и Могарыча расширены и дописаны – за счет сокращения линии Бегемота! Ну и так далее. Пересказ вообще отличный жанр, в нем, как правило, выясняется, что глаза у всех под разным углом вставлены, и все видят разное. А так что-то мне подсказывает, что кинчик вынесет в прокате всех конкурентов к чертовой матери.

Екатерина Визгалова

Не думала, что скажу это, но "Мастер и Маргарита" лучше, чем книга. Смотрите быстрее, пока не запретили.

Запретить фильм действительно могут. Сначала блогеры обнаружили, что Михаил Локшин – сын американских коммунистов Арнольда и Лорен Локшиных, попросивших и получивших в 1986 году политическое убежище в СССР и даже издавших там в 1989 книгу "Безмолвный террор: История политического преследования семьи в Соединённых Штатах"...

Игорь Караулов

Вот что интересно: Михаил Локшин – сын того самого Арнольда Локшина, который при Горбачёве эмигрировал из США в Россию. Шумное было дело.

В короткий период работы в АиФ я пытался с этим Арнольдом поговорить. Он меня послал. Ну, то есть не меня, а издание. Послал далеко. А сын вот теперь вот так...

Вскоре выяснилось, что сын не пошёл по следам родителей.

Игорь Дмитриев

Кстати, о кинопремьерах: если вы хотели посмотреть фильм "Мастер и Маргарита", то идите уже. Высока вероятность, что его запретят. Оказалось, режиссер Локшин ждёт победы Украины и краха московского империализма, а ещё он в сам фильм вставил множество издевательских намеков на российские реалии. При покупке билетов в кассе предъявляйте паспорт и военный билет. Хотя нет, паспорт не надо – в залах видеокамеры с системой опознавания лиц.

Виталий Таций

В российских кинотеатрах гремит высокобюджетное кино "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина, в инстаграмме которого висит украинский флаг и черный квадрат... Для сегодняшнего дня очень удивительно, что его не заменили/отменили/прокляли, как нескольких актеров из этого фильма…

Михаилу уважение за позицию и за смелость.

Леонид Соколов

Как обычно, булгаковскому роману не повезло. В очередной раз. Сейчас этот "Голливуд для бедных" особенно показательно плох. Несмотря на бюджет в 1 200 000 000 руб. [...]

Но я готов простить Михаилу Локшину буквально всё вот за этот пост от 24 февраля 2023 года (фрагменты, полностью – по ссылке в комментах):

"Больше года назад, когда стало понятно, что вторжение неизбежно, я начал активно изучать три темы: послевоенные репарации Германии, история судов над военными преступниками и процесс денацификации населения Германии.

[…] Это повлечет за собой поражение имперских и националистических идей и возможно осознание населением тех ужасов, которые они поддержали.

Случится ли это или нет в ближайшие годы или даже при нашей жизни сложно знать, но чем больше людей работают на это – тем больше шансов".

Этого поста в фейсбуке Михаила Локшина уже нет, по крайней мере в открытом доступе. Как нет и никаких других постов кроме единственного приведённого выше, где он пишет о том, что работа над фильмом закончена. Но вскрывшееся "предательство" приводит z-патриотов в ярость.

Захар Прилепин

Последовательный заукраинец Михаил Локшин после публикации Readovka, где была показана его ненависть к русскому миру, решил "замести следы". Собрав в кулак имеющуюся смекалку, он удалил все посты в Facebook*, а профиль в Instagram и вовсе, от греха подальше, закрыл. Однако испугавшемуся народного осуждения режиссеру не удастся избежать последствий таких призывов – интернет помни все его слова о том, что русские обязаны платить украинским нацистам.



Интересно, что родители живущего сейчас в Штатах сценариста, который переписал "Мастера и Маргариту" на современный лад, в свое время бежали из США и просили убежища в СССР. Тогда Россия их выручила и показывала эту историю по советскому телевидению, а спустя время сынок начал хаять страну, давшую ему буквально все.

Елена Ямпольская

Читаю, читаю третий день про умопомрачительный выбор лауреатов различных кинопремий, про "МиМ", после которых хоть не рассветай, и думаю…

Думаю, что недостаточно записать соответствие духовно-нравственным ценностям в условия выдачи прокатных удостоверений.

То есть, разумеется, это имеет смысл, если картина снималась без государственного участия или она вообще зарубежного производства.

Но коли речь идет о львиной доле нашего кино, получающей субсидии из бюджета, соответствие упомянутым ценностям должно стать одним из обязательных признаков национального фильма.

Поздно пить минералку, когда деньги уже потрачены.

Профинансировать производство и не выдать в итоге "прокатку" – такое себе решение, как сейчас говорят.

Ценности должны начинаться с замысла. И по мере готовности материала только прибывать.

Понятно, что одной общей фразой тут не отделаешься, так законы не пишутся. Необходимо конкретизировать нормы и сразу задуматься о рабочем механизме реализации.

Но понимание в итоге должно быть ясное: наложил фиг во все карманы – фиг тебе, а не "национальный фильм".

Уж пардон за прямоту.

Дарья Митина

Что касается скандала вокруг Михаила Локшина, то это вообще не про "Мастера и Маргариту" за миллиард. Вскрывшаяся мерзость – это вдвойне позорище, он же сын Арнольда Локшина!! Отец, небось, в гробу вертится веретеном:((((.

А что до фильма, то уж сколько раз твердили миру – нельзя эту книжку экранизировать. Вот просто нельзя и всё. Вокруг её экранизаций и старуха с косой крутится, и всякие там жизненные фиаско. Но нет, не внял. Мы все глядим в наполеоны, ткскзть.

Будет забавно, если автора самого дорогого за последнее время фильма присадят на пятёрочку. Я бы на его месте сейчас уже мылилась на историческую и фактическую Родину, откуда его отец в своё время бежал в вожделенный СССР. Вот такое колесо Сансары, описавшее полный круг...

Совет коммунистки Митиной Михаил Локшину вряд ли понадобится, он, по всей видимости, уже не в России. По крайней мере на российскую премьеру своего фильма он не пришёл. Уехать ему, вероятно, было несложно: Михаил (или Майкл) родился в США в 1981, ещё до отъезда родителей из США, и поэтому имел право на американское гражданство.

Анастасия Миронова

Не знала. Спасибо читателю. Михаил Локшин урождённый американец. Не русский, рождённый в Америке, а настоящий американец по происхождению. Более того, в Википедии находим: "Согласно Business Insider, Майкл не является гражданином России"

А какой яаляется? Рос на две страны, после университета переехал в Лондон. По образованию психолог!!! Американцу или британцу дали 800 млн бюджетных денег снять в фильме по "Мастеру и Маргарите" немца, дочку Ауг и обоих Цыгановых? Да вы с ума сошли!

Прямо плевок. А как же НАТО? Угроза? Люди гибнут, больше трехсот тысяч человек, я так понимаю, второй год на фронте без права выбора? Почему надо 800 млн бюджетных денег давать американцу для экранизации русского романа? На эти деньги могли бы тогда сразу Ди Каприо позвать. У него бабушка русская, он не раз говорил, что мечтает сняться в экранизации русской классики.

Интересное дело: за получение иностранного финансирование предусмотрены рестрикции. А за финансирование иностранцев?

Трофим Татаренков

У меня к вам вопрос. Имеет ли право мразь, русофоб и тварь, желающая поражения своим солдатам и своей стране, транслировать свои мысли через свои произведения искусства?

Казалось бы, ответ очевиден, но нет. Еще со времён Петра Первого русофобы стали появляться в элитах. При Екатерине их стало сильно больше. Их выявляли и пытались убрать из элит.

Позже, мы помним, как поклонялись матёрому русофобу Герцену, жившему за границей и открыто мечтавшему и писавшему о поражении России. Его именем по сей день названы улицы.

Потом при Сталине было время, когда за русофобию расстреливали, что логично, называя их, русофобов, врагами народа. Но это было совсем недолго, всего лет 15.

Потом всё вернулось на круги своя. Оттепель породила целую плеяду русофобов. Многим из них мы поклоняемся по сей день: Солженицын, Сахаров, Довлатов, Боннер, Шаламов и многие другие. Их именами называют улицы и учреждения.

Да и сейчас у иноагента и уголовника Невзорова бизнес в Питере, ну на бывшей жене, дааа. Да и Быков с Акуниным влияют на наши мозги через книжные магазины. Инженеры человеческих душ. Русофобы Зильбертрут и Чхартишвили, желающие и спонсирующие смерть Русских.

И вот теперь Локшин. Он жаждет поражения России и желает смерти Русских. Он, наверняка, хоть я и не смотрел, но могу предвидеть, изобразил мразями и людоедами НКВДшников, спасавших страну от таких мразей, как он. Уверен. Могу ставку сделать. И ведь кто-то дал этой мрази деньги на его кино. Кто-то подписал прокатное удостоверение. Кто-то нахваливает его русофобскую стряпню. Кто все эти люди?

Дмитрий Борисенко

Как интересно...После прошедшей премьеры, в российский прокат собирается выходить фильм режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" по бессмертному произведению Михаила Булгакова. Более того, на этот фильм было выделено финансирование от щедрого "Фонда кино" (Минкульт РФ), но тут выяснилось, что режиссер донатит украинскую пропаганду и вообще еще тот русофоб, желающий, чтобы Россия проиграла и после выплачивала Украине репарации…Т.е. за репост из якобы ЦИПСОшного канала у нас простого человека накажут на раз, но если ты режиссер и дружишь с Минкультом, то будь ты хоть заядлым русофобом и клеветником, тебе и денег дадут, и еще какая-нибудь "Небожена" пропиарит в своем телеграм -канале. Министр культуры Ольга Любимова не хочет пойти на хутор бабочек ловить мелкими шагами после очередного такого скандала? И кстати...фильм – полное овно по части режиссуры. Изуродовали Булгакова, ради хайпа и денег.

Начались разговоры о том, что Локшин не просто осуждал российскую агрессию, но и переводил деньги ВСУ.

Тигран Кеосаян

Если инфа о том, что Михаил Локшин, режиссер фильма "Мастер и Маргарита", вышедшего в прокат и снятого на бюджетные деньги, донатил на ВСУ и выступает с антироссийских позиций правда – надо серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией – начиная с продюсеров и заканчивая правоохранительными органами.

Андрей Медведев

Ну ладно, прямо на поддержку ВСУ режиссёр Локшин деньги переводил. Перестаньте.



Нет, конечно. Он переводил, судя по скриншоту, украинской документалистке Миле Жлуктенко. Типа на кино. А уж как она дальше эту помощь потратила, нам неизвестно. Может и правда, кино какое снимала.



Так вам всем и объяснят. И сам режиссёр Локшин, и продюсеры и чиновники.

И знаете что? Если бы он также переводил деньги на поддержку документалистов Донбасса, я бы, возможно, решил, что это просто такой специфический человек. Ну вот он так пытается миру правду показать, как он думает.



Но нет. Тут же мы имеем дело с человеком, который идейный противник российского государства и народа.



Он считает, что это Россия устроила бойню в Буче.



Но государство, в лице структур, ответственных за кино, даёт ему деньги. Почему так? Почему один из лучших военных документалистов страны, Макс Фадеев, который прошёл всю войну с 2014 года, вынужден все время проводить сборы и просить средства у людей, чтобы доделать очередной фильм, а какой-то русофоб получает бюджетные деньги?



И повторю, снял бы на Локшин на свои, на деньги продюсеров, да и наплевать. Не люблю государство, деньги у него не беру, кино делаю сам – всё логично.



Но тут совсем иная ситуация.

Даже если Локшин не переводил деньги украинским военным, z-патриоты всё равно требуют наказать как его, так и тех, кто дал ему деньги.

Юлия Витязева

Тут такая же дилемма, как и с книгами признанного экстремистом, иноагентом и объявленого в розыск Акунина.



Фильм снят. Деньги вложены немалые. Поэтому объявлять бойкот картине из-за м&*@ка режиссера – не лучшее решение.



Ибо претензии здесь в первую очередь не к фильму. А к тем, кто зная все эти интимные подробности, не сделал ход конем – после завершения работы над проектом не выпер русофоба с волчьим билетом и без гонорара.



Я категорически не поддерживаю призывы фильм не смотреть. Но я категорически за то, чтобы эта история стала поучительной. В рамках УК, разумеется. И в полном соответствии с новыми изменениями в законодательстве.

Наталия Осс

Я вот тоже думаю, что не выдавать прокатное удостоверение соблазнительный, но – не вариант. И госприемка фильма на предмет соответствия ценностям – тоже сложный момент, крики о цензуре будут от тех, кто заботливо раскладывает фиги по всем карманам пальто и брюк. Но. А что если репарации России заплатят режиссер и продюсерский пул? Локшин хотел, чтобы Россия заплатила Украине. Но ведь Воланд – такой шутник. Взяли денежку у государства, упало с неба реальных купюр – верните. За несоответствие ценностям. Ведь явно же, обосновывая для Фонда кино получение денег, писали что-то про культуру и искусство, про великий роман, про историческую память, про великую русскую литературу и гуманитарные ценности. Вот это был бы мощный инструмент – финансовый. Кстати, по закону "о фейках об армии", который сейчас проходит чтение в Думе, Локшин, как мне представляется, вполне заработал себе постами на конфискацию имущества.

Вячеслав Лысаков

Друзья, что происходит?!

Может быть бессмертный роман "Мастер и Маргарита" так мистически действует на мозги наших чиновников, министра культуры, прежде всего? И они не понимают что творят?



Или это змеиное гнездо так спокойно гадит на Россию, будучи уверенными, что их "крыша" – это которая надо "крыша"?



Почему молчит Следственный Комитет? Доблестный режиссер уже наговорил на статью УК, а в фильме этого негодяя – в главных ролях Евгений Цыганов и его жена -Юлия Снигирь – тоже противники СВО.



Цыганов так еще в 2022-м возмущался тем, что мы, якобы, сбрасываем бомбы на Киев и Харьков. И вот эта гоп-кампания съела 1,2 млрд рублей, которые, как говорят злые языки, были выделены на смету – для высера этих талантливых людей. Талантливых на клевету и предательство Родины.



Деньги выделил фонд Кино (Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии). Фонд основан Правительством РФ.



Председатель Совета Фонда – Толстой Владимир Ильич, советник Президента Российской Федерации. Его зам – Молчанов Денис Владимирович, директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ. Человек, который постеснялся дать своё фото на сайт Фонда.



В Совет Фонда входят Федор Бондарчук, Карен Шахназаров, Константин Эрнст и др.

Есть там, увы, и представитель Никиты Михалкова -Леонид Верещагин, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова".



Также в состав Совета входят Антон Златопольский, первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК, два замминистра – финансов и культуры, а ещё – Юлия Голубева, заместитель генерального директора акционерного общества "Газпром-Медиа Холдинг". Куда уж без Газпрома?



В Совет Фонда входит даже Сергей Новиков, начальник Управления АП по общественным проектам, который, видимо, временно ослеп и оглох, когда деньги выделяли мерзавцу и предателю.



Но ещё есть и Попечительский совет Фонда.

Он состоит из просто блестящей компании – Татьяна Голикова, Ольга Любимова, Михаил Швыдкой, Герман Греф и Максуд Шадаев.



Вот все эти люди посчитали Михаила Локшина человеком, достойным большой сметы. Была премьера, фильм пошел в прокат. Будут интервью, возможно, с политическими заявлениями. А почему нет? Если его публичные пожелания Украине победы – прошли без последствий.



Что мы видим? Подонку выделяют деньги на прям актуальную экранизацию Булгакова, у нас же этот роман не переносили на экран!



Ах, переносили, ну, ничего! Не про СВО же кино снимать.

Он приглашает в картину на главные роли – семейную пару – противников СВО. Им же надо заработать, чтобы хорошо питаться, красиво одеваться. Как и режиссеру. Фильму дают рекламу, проводят премьеру и далее – праздник продолжается...



Вам не кажется это какой-то фантасмогорией? Нормальным людям – наверняка!

А когда она закончится? Когда мы увидим если не смерть культурным оккупантам, как говорит Борисыч, но, хотя бы их изгнание?



Владимир Владимирович, где там наши ребята с передовой? Когда погонят всю эту чуму вон?! Когда начнётся "настройка всего государственного механизма на то, чтобы такие люди...получали шанс проявить себя на "гражданке"?



Когда люди, "прошедшие горнило боевых испытаний, составят основу государства?"



Хотелось бы дожить до этого. Если нынешние не успеют всё развалить...

Некоторые инициативные z-граждане вместо того, чтобы возмущаться в соцсетях, обратились в органы.

Николай Подосокорский

На режиссёра "Мастера и Маргариты" Михаила Локшина написали донос с требованием завести на него уголовное дело за фейки о ВС РФ. Кроме того, бдительные граждане просят внести его в список экстремистов и террористов, пишет RT.



Соответствующее обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову направили представители движения "Зов народа".

Кирилл Гончаров

Вот бы на этих ребят уже завести уголовное дело, за десятки, если не сотни доносов.



Во-первых, что за привычка говорить от всего народа?



Во-вторых, вы нас хотите лишить еще каким-то чудом оставшихся в России талантливых людей, а на каком основании мы вас вообще должны принимать всерьез, вы – кучка ноуйнемов – мракобесов, которые паразитируют на СВО.

Оппозиция злорадствует: фильму, скорее всего, обеспечен успех в прокате. Многие решили посмотреть его поскорее, пока он ещё не запрещён.

Юлия Пшеничная

Пока я ехала смотреть Мастера и Маргариту, прочитала, что патриотически настроенные граждане кроют режиссера Локшина за непатриотизм и требуют отозвать прокатное удостоверение.

порадовалась, что мой сеанс через 15 минут, и отозвать прямо сейчас не успеют.

водитель слушал попеременно группы Крематорий, ДДТ и Кино, а когда проезжали мимо Гребневской церкви отпустил руль и широко перекрестился. поэтому на вопрос "а что за кино показывают?" благоразумно решила вежливо промычать.

так вот, Мастер и Маргарита.

как я люблю, когда книжку, тем более такую богатую многоходовочку, экранизируют не протоколируя ее постранично, а снимают некое представление о книге, о книге в книге, историю внутри другой истории, о времени, о представлении об этом времени, и все это разворачивается, как калейдоскоп.

постранично протоколировать уже пытались, не вышло.

а тут внезапно вышло.

визуально это, конечно, очень похоже на каких-нибудь Фантастических тварей, я даже пожалела, что такое подходящее название уже занято. но и очень жаль, с другой стороны, что название Воланд не оставили, потому что он там несомненно главное действующее лицо.

очень, очень удачный Воланд. Басилашвили мне тоже очень нравится, но у него вышел такой умудренный, усталый, все уже повидавший и все познавший консультант, которому и бал этот по большому счету не особенно нужен, но висельников надо как-то развлекать, так что приходится менять ночную сорочку на фрак.

а фантастический Аугуст Диль сыграл озорного, жадного до жизни, мудрого ребенка. если помните, в Адвокате дьявола Аль Пачино в церкви пальчик в святую воду окунал, вот именно с таким лицом.

Бегемота в кои-то веки оставили котом, это прекрасно, я боялась, что в какой-то момент он превратится в гопника аля Баширов.

Иешуа без вот этого мученического безруковского венца, не понимающий, действительно, до конца, что сейчас с ним произойдет. добрый человек в предложенных обстоятельствах, как и было сказано.

с Маргаритой и Мастером я так до конца и не поняла, что меня не устроило. по отдельности и Снигирь прекрасная, и Цыганов великолепный, но вместе прям не сложилось у них. не ощущаю. а это обидно. особенно на фоне Воланда. чего он старался, спрашивается.

к концу, такое ощущение, что авторы поняли, что не укладываются в хронометраж, и начали ускоряться. и все равно не успели. бал практически промотали, тем более, он фактически происходит в воображении умирающей Маргариты, чего стараться, ужин после бала тоже на быстрой перемотке, а дальше уже решили титры пустить.

но я все, все им простила за Воланда, кота, за историю в истории, за то, что не снимали по тексту, шаг влево шаг вправо расстрел.

попытка засчитана лично мной.

света не заслужили, заслужили покой, по нашим временам это прекрасный результат.

я так думаю.

Александр Баунов

Похоже ад, разверзшийся в провоенных каналах по поводу фильма Мастер и Маргарита связан не только с тем, что режиссер Локшин недостаточно поддержал своих, то есть собственно авторов этих самых каналов. или что чужому опять дали денег, хоть этот мотив и важен. Злит сама материя.

Так несвоевременно, и, судя по отзыва, художественно убедительно перед массовым зрителем высмеивают тоталитарную Москву, очередную версию которой авторы каналов прямо сейчас строят с ее массолитом, сдачей валюты, сексуальными репрессиями, квартирным вопросом, запуганными обывателями, схоластическими спорами на разрешенные темы, шпиономанией (и начинается-то с того, что черта пытаются уловить как иностранного агента), жадными спецслужбистами, трусливыми служащими и людьми, которые живут мимо и против этого.

Так некстати зрителю показывают роман, где с дидактической настойчивостью, что и глухой услышит, выстраивается соответствие между гонимым, запрещенным писателем и гонимым запрещенным проповедником, впоследствии признанным сыном божьим.

И так некстати напоминают, что в итоге прошлой попытки построить тоталитарную Москву, вроде бы удачной, ибо строители добились всех своих целей – власти, денег, контроля за ресурсами, всех, кроме царства правды на земле, что в итоге этого опыта не было в стране более популярной, более желанной книги, чем запрещенный роман запретного писателя, за которой, как только разрешили, выстроились бесконечные очереди граждан.

Иван Филиппов

Я как-то примерно ждал, конечно, что фильм "Мастер и Маргарита" замечательного Михаила Локшина вызовет у z-аудитории припадок, но я представить себе не мог каких масштабов. сетка ВГТРК, Медведев (не бывший президент-алкоголик) сетка Соловьева (еще не полным составом), Захар Прилепин, Тигран Кеосаян (у него в канале публичный донос), главные военные каналы с миллионами подписчиков, миллионная Reedovka (аж три публикации) плюс, разумеется, вся говорящая перхоть от z-культуры, включая "Культурный фронт Z", Наталию Осс и так далее.

ну и более конкретно: во враги записан не только Локшин, но и компания Mars Media и все люди в Минкульте/Фонде кино, которые к фильму имели отношение. [...]

Михаилу Локшину и всем замечательным людям только поддержка и слова восхищения. фильм за уикенд заработает уже больше 400 млн (это z-гнид особенно расстраивает, не имея своих достижений, они чужому успеху очень завидуют). я, к сожалению, сходить и посмотреть не могу, но вам очень и очень рекомендую.