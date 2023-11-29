Адам Кадыров появился на сайте в списке "почётных граждан Донецка"

Фотография 16-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова, избившего в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля и после этого получившего в нескольких регионах России награды и почётные звания, появилась на сайте российской администрации оккупированного Донецка в разделе "Почётные граждане Донецка".

"Кадыров Адам Рамзанович - начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, Герой Чеченской Республики", - говорится в подписи под фотографией. Ряд телеграм-каналов, в частности Mash и "База" опубликовали также, как утверждается, скриншот распоряжения главы российской администрации Донецка о присвоении сыну Рамзана Кадырова звания почётного гражданина города. Согласно документу, звание присвоено "за активную гражданскую позицию, весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный, повышение имиджа города Донецка в масштабах Российской Федерации". В чём конкретно состоит вклад Адама Кадырова в развитие культурных отношений и "повышение имиджа", не уточняется.

После этих публикаций в телеграм-канале российского главы администрации Донецка Алексея Кулемзина появилась запись о "взломе" сайта администрации. "На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины", - пишет Кулемзин. При этом он прямо не опровергает сообщение о присвоении Адаму Кадырову звания почётного гражданина.

Украинская сторона пока никак не комментировала сообщения о якобы взломе сайта администрации. При этом издание "Украинская правда" в среду сообщило, что украинские хакеры с помощью Службы безопасности Украины взломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ и, как утверждаетс, скачали более 100 терабайт данных. "Хакеры получили доступ к большому количеству документов: статистике по проведению военных действий (т.н. "СВО"), личным данным военнослужащих, материалам докладов президенту РФ, справкам по количеству протезирования", - пишет издание. В российском министерстве сообщение пока не комментировали.

Сегодня же стало известно, что Адам Кадыров стал "куратором" недавно созданного в Чечне батальона имени шейха Мансура, ему также вручили звезду этого батальона. Чем именно он будет заниматься в подразделении, который входит в структуру Минобороны, – неизвестно.

У Кадырова-младшего "есть необходимые способности и навыки", чтобы курировать батальон, написал в своем телеграм-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов. "Закономерным результатом значительных заслуг в отстаивании религиозных ценностей" назвал это назначение депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Батальон имени шейха Мансура возглавляет Руслан Геремеев, которого близкие Бориса Немцова и их адвокаты подозревают в причастности к убийству политика.