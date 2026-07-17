Адам Кадыров "воюет" в тылу

Цена войны для регионов юга России, батальон Адама Кадырова в тылу, арест бывшего профессора в Волгограде, угрозы многодетной матери от властей в Карачаево-Черкесии и голодовка уроженца Чечни против высылки из Австрии – об этом и не только в очередном выпуске подкаста Кавказ.Реалии.