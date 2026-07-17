Адам Кадыров "воюет" в тылу
Цена войны для регионов юга России, батальон Адама Кадырова в тылу, арест бывшего профессора в Волгограде, угрозы многодетной матери от властей в Карачаево-Черкесии и голодовка уроженца Чечни против высылки из Австрии – об этом и не только в очередном выпуске подкаста Кавказ.Реалии.
Выпуски
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17 июля 2026
Беженцы из Чечни отравились в Хорватии
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10 июля 2026
Кадыров не хочет быть главой Чечни?
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03 июля 2026
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26 июня 2026
Депортация чеченского беженца из Литвы
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12 июня 2026
Смерть "личного киллера" Кадырова на войне