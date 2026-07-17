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Адам Кадыров "воюет" в тылу

Адам Кадыров "воюет" в тылу
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Адам Кадыров "воюет" в тылу

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Цена войны для регионов юга России, батальон Адама Кадырова в тылу, арест бывшего профессора в Волгограде, угрозы многодетной матери от властей в Карачаево-Черкесии и голодовка уроженца Чечни против высылки из Австрии – об этом и не только в очередном выпуске подкаста Кавказ.Реалии.

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