Адама Кадырова наградили медалью за вклад в войну против Украины

18-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову вручили медаль "За вклад в проведение специальной военной оперции". Об этом сообщил зампред правительства республики Ахмед Дудаев.

"Эта высокая награда <...> является заслуженным признанием вклада Адама Рамзановича в обеспечение безопасности и поддержку СВО", – написал он. Специальной военной операцией российские власти официально называют войну против Украины после российского вторжения февраля 2022 года.



Дудаев заявил, что Кадыров-младший, будучи куратором так называемого университета спецназа имени Путина в Гудермесе, "активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки защитников Отечества".



В августе 2025 года "Вёрстка" подсчитала, что с февраля 2022 года Адам Кадыров получил как минимум 16 наград и знаков отличия.



С тех пор сыну главы Чечни вручили ещё как минимум шесть наград: медаль "Защитник Чеченской Республики", Почетную грамоту Росгвардии, медаль "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова", золотую медаль Росэнергоатома "За заслуги в повышении безопасности атомных станций", памятную медаль к 20-летию полка "Север", а также сегодняшнюю награду.



Таким образом, Кадыров-младший с начала полномасштабного вторжения получил не менее 22 наград.

Адам Кадыров также занимает в Чечне ряд должностей и, как заявили ранее в республике, является младшим лейтенантом. Ряд наград был вручён сыну главы Чечни, ещё когда он был несовершеннолетним, после того, как он избил в СИЗО Грозного обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.