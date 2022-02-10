Adidas расторг контракт с пнувшим кошку футболистом сборной Франции

Производитель спортивной экипировки Adidas расторг контракт с защитником сборной Франции и лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Куртом Зума после того как в сеть попало видео, где спортсмен пинает свою кошку. Английская команда оштрафовала его на 250 тысяч фунтов (25,3 миллиона рублей).

Видео попало в сеть во вторник, его записал брат футболиста. На записи видно, как 27-летний Зума бросает животное на пол и бьёт ногой на глазах у ребёнка. Снимавший видео брат Зумы, футболист одной из низших лиг, смеётся за кадром. Таблоид The Sun рассказывает, что животное перед этим разбило дорогую вазу.

Команду Зума критикуют за то, что она недостаточно быстро отреагировала на инцидент. Спортсмен вышел в основном составе "Вест Хэма" уже после того, как видео попало в сеть. Несколько крупных спонсоров заявили, что приостанавливают сотрудничество с клубом.

Петицию в интернете с требованием привлечь Зума к уголовной ответственности подписали почти 300 тысяч человек. Проверкой инцидента занимается региональная полиция. Кошка изъята из семьи на время расследования и находится на попечении Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Житель Лондона переименовал названного в честь Зума кота из Курта в Барта.

Спортсмен и его брат принесли извинения за своё поведение. "Нет никаких оправданий моему поведению, мне искренне стыдно", — заявил 27-летний футболист.