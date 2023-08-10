Байден запросит в Конгрессе срочные ассигнования на 25 млрд. долларов

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование в объёме 25 миллиардов долларов – 12 миллиардов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 13 миллиардов на финансирование оборонных нужд, включая помощь Украине. Как сообщает Bloomberg, на эти чрезвычайные ассигнования не должны распространяться бюджетные ограничения.



Лидеры республиканцев в Палате представителей, под давлением консервативного крыла в партии, уклоняются от решений в пользу увеличения помощи Украине, отмечает "Голос Америки".

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти ещё в июне заявил, что не допустит голосования по дополнительному финансированию Украины. Маккарти заявил, что поддерживает военные действия Украины, но хочет, чтобы любой запрос на финансирование был подвергнут жесткой проверке.



В декабре 2022 года Конгресс США принял решение о дополнительном финансовой помощи в области обороны Украине на сумму 45 млрд. долларов. Эта помощь была рассчитана на текущий финансовый год, который заканчивается 30 сентября. "Голос Америки" напоминает, что в мае 2022 года было выделено 40 млрд. долларов, а 13,6 млрд. долларов - в марте 2022. Таким образом, в общей сложности с начала 2022 года США выделили Украине 98,6 миллиардов долларов.