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Администрация Байдена продлила пребывание граждан Украины в США

Архивное фото: представители украинской диаспоры в Сан-Диего (предположительно, первая четверть XX века)

Администрация Джо Байдена разрешила тысячам граждан Украины, бежавшим в Соединенные Штаты год назад, после начала широкомасштабного российского вторжения, продлить срок пребывания в США. Решение администрации распространяется на тех обладателей украинских паспортов, у которых заканчивается действие предыдущего разрешения американских властей.

Департамент внутренней безопасности США уточнил, что речь идёт о тех гражданах Украины и их ближайших родственниках, которые прибыли в США до открытия программы помощи "Объединяясь для Украины".

Как сообщает агентство Associated Press, украинцы, приехавшие в США в рамках программы "Объединяясь для Украины", сразу получили двухлетнее разрешение на пребывание в стране. Американские организации, занимающиеся расселением прибывших, оценивают число украинских граждан с "годичным правом" проживания в США примерно в 20 000.

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