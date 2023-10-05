Администрация Байдена решила достроить стену на границе с Мексикой

Министерство внутренней безопасности объявило об этом в официальном издании Federal Register ("Федеральный Реестр").

Детали о строительстве пока не сообщаются. Известно, что стена будет построена в округе Старр (Техас). Именно в этом месте границы с Мексикой наблюдаются высокие показатели незаконного въезда в страну.

Правительственная статистика свидетельствует, что в 2023 финансовом году (он завершился 30 сентября) в этом районе было зарегистрировано около 250 тысяч незаконных пересечений границы.

"В настоящее время есть острая необходимость сооружения физических барьеров и дорог в окрестностях границы США. Нужно предотвратить случаи незаконного въезда в США в районах реализации проекта", – заявил в уведомлении министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Решение министерства контрастирует с позицией администрации Байдена, обозначенной в прокламации от 20 января 2021 года.

В документе говорилось, что "строительство массивной стены на протяжении всей южной границы не является серьезным политическим решением".