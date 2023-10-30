Администрация США вводит меры регулирования в области ИИ

В США в понедельник вступает в силу указ президента Джо Байдена о мерах безопасности работе с системами искусственного интеллекта (ИИ). Как информирует Reuters, речь идёт о защите от потенциальных опасностей, которые могут проявиться во время применения ИИ.
"В руках злоумышленников ИИ может облегчить доступ хакеров к уязвимым местам программного обеспечения, жизненно важного для общества", - приводит Reuters слова президента Байдена.
Разработчики систем искусственного интеллекта отныне должны будут предоставлять правительству результаты испытаний новых технологий.
Национальная торговая ассоциация NetChoice, в которую входят крупнейшие технологические платформы, заявила, что объявленные меры "затормозят выход новых компаний на рынок", значительно расширят контроль федерального правительства над американскими инновациями".
Председатель сенатского Комитета по разведке и сопредседатель сенатской фракции по кибербезопасности Марк Уорнер приветствовал новый указ, заявив в понедельник, что на него произвела сильное впечатление "широта охвата" принимаемых мер.
Представители семи ведущих мировых держав (группы G7) в эти дни согласовывают набор мер для компаний, разрабатывающих системы искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на документ "большой семёрки".
Вице-президент США Камала Харрис на этой неделе примет участие в глобальном саммите по искусственному интеллекту в Великобритании, собщает "Голос Америки".
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