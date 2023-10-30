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Администрация США вводит меры регулирования в области ИИ

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден

В США в понедельник вступает в силу указ президента Джо Байдена о мерах безопасности работе с системами искусственного интеллекта (ИИ). Как информирует Reuters, речь идёт о защите от потенциальных опасностей, которые могут проявиться во время применения ИИ.

"В руках злоумышленников ИИ может облегчить доступ хакеров к уязвимым местам программного обеспечения, жизненно важного для общества", - приводит Reuters слова президента Байдена.

Разработчики систем искусственного интеллекта отныне должны будут предоставлять правительству результаты испытаний новых технологий.

Национальная торговая ассоциация NetChoice, в которую входят крупнейшие технологические платформы, заявила, что объявленные меры "затормозят выход новых компаний на рынок", значительно расширят контроль федерального правительства над американскими инновациями".


Председатель сенатского Комитета по разведке и сопредседатель сенатской фракции по кибербезопасности Марк Уорнер приветствовал новый указ, заявив в понедельник, что на него произвела сильное впечатление "широта охвата" принимаемых мер.

Представители семи ведущих мировых держав (группы G7) в эти дни согласовывают набор мер для компаний, разрабатывающих системы искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на документ "большой семёрки".

Вице-президент США Камала Харрис на этой неделе примет участие в глобальном саммите по искусственному интеллекту в Великобритании, собщает "Голос Америки".

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