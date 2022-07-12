Адреса бомбоубежищ в Москве оказались "государственной тайной" 

Адреса бомбоубежищ в Москве являются "государственной тайной", следует из ответа московской мэрии на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

Ступин послал запрос в мэрию, мотивируя его тем, что "госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами", в связи с этим, по мнению депутата, "очевидно, что возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов". Он запросил в правительстве столицы адреса бомбоубежищ в районах проживания его избирателей - Некрасовка, Косино-Ухтомский, Новокосино, Выхино-Жулебино, Вешняки.

В ответе мэрии говорится, что бомбоубежища в этих районах есть, но конкретная информация о них относится к гостайне.

"Страшно представить, к чему может привести такая "секретность", когда в час Х никто не будет знать, куда идти", - прокомментировал Ступин ответ мэрии в своём телеграм-канале. Он пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы там проверили законность приравнивая адресов бомбоубежищ к государственной тайне.