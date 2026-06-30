Адвокат Дмитрий Захватов заочно приговорён к 21 году колонии

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил адвоката Дмитрия Захватова к 21 году колонии строгого режима по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Об этом во вторник сообщает, в частности, правозащитный проект "Первый отдел".

Юриста признали виновным по нескольким уголовным статьям, в том числе о содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства и призывах к террористической деятельности, а также о публичном оправдании и пропаганде терроризма.

Из назначенного срока четыре года Дмитрий Захватов должен провести в тюрьме. Ему также запрещено в течение четырех лет администрировать сайты и назначено 1,5 года ограничения свободы.

"Медиазона" пишет также о заочном приговоре по тому же делу бывшему муниципальному депутату из Москвы Марии Соленовой. Её назначили 20 лет колонии общего режима.

По версии следствия, Дмитрий Захватов и Мария Соленова основали фонд Action 4 Life. Им вменяется организация сборов средств в поддержку полка "Азов", признанного в России террористической организацией, полка имени Кастуся Калиновского и 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения в декабре 2023 года, в котором он назвал помощь ВСУ "долгом каждого нормального человека".

Захватов защищал в российских судах антивоенных активистов, участников Pussy Riot, журналистов издания DOXA и экс-сотрудницу "Первого канала" Марину Овсянникову. Позже адвокат уехал из России. В сентябре 2025 года он был внесён в список "иностранных агентов", отмечает Настоящее время.