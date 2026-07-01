Адвокат Марии Бонцлер заявил, что она едва не умерла в СИЗО

Адвокат Мария Бонцлер едва не умерла в следственном изоляторе из-за несогласованности назначенных ей лекарств, рассказал проекту "Слово защите" юрист Роман Морозов.



По его словам, 20 июня Бонцлер почувствовала себя плохо, после чего Морозов обратился в суд с требованием перевести заключенную в медицинское учреждение. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.



Адвокат из Калининграда Мария Бонцлер находится в СИЗО по делу о государственной измене. Изначально ее задержали по делу о сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе, однако впоследствии обвинение переквалифицировали по более тяжкой статье.

Марию Бонцлер обвиняют в том, что она якобы передала иностранным спецслужбам "сведения о сотрудниках силового блока региона, которые становились ей известными в силу адвокатской деятельности". После ареста Бонцлер рассказывала, что ее поместили в тюремную больницу, где 10 дней держали в наручниках. Несмотря на обнаруженные в госпитале заболевания ЖКТ, в изоляторе ей не предоставили лечение.

После ареста адвокатская палата Калининградской области приостановила статус Марии Бонцлер. Защита Бонцлер считает такое решение не законным.