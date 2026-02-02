Адвоката Олега Степанова задержали после возвращения в Россию

31 января в аэропорту Сочи задержали российского адвоката Олега Степанова, который защищал политзаключенных и был вынужден уехать из страны. Его задержали после возвращения из Сербии, на юриста составили протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции, сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

"Задержание в аэропорту за "неповиновение сотруднику полиции»"или "мелкое хулиганство" – это характерная для карусельных арестов практика. Силовики раз за разом выписывают человеку протоколы об административных правонарушениях, чтобы содержать его в изоляции. Например, с целью потянуть время, пока согласовывают уголовное дело", – говорится в сообщении правозащитников.

В начале 2025 года Олег Степанов рассказал что был вынужден эмигрировать из России из-за своей профессиональной деятельности. Он приостановил адвокатский статус и уехал в Сербию, где ждал получения гуманитарной визы и работал курьером.

До отъезда Степанов неоднократно защищал в судах обвиняемых по политическим статьям, например экс-координатора движения "Голос" Наталью Гусеву. "Голос", который занимался мониторингом нарушений на выборах в России, был признан властями России "нежелательной" организацией. Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц был приговорен к пяти годам колонии по делу об организации деятельности "нежелательной" организации.