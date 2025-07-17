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Адвоката Полозова, защищавшего Pussy Riot, объявили в розыск

Николай Полозов
Николай Полозов

МВД России объявило в розыск адвоката Николая Полозова. Он известен защитой участниц Pussy Riot, украинской лётчицы Надежды Савченко, лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова, 24 украинских моряков, захваченных в 2018 году в Чёрном море, а также крымскотатарских активистов.

На появление карточки в базе обратило внимание издание "Медиазона".

Причины розыска официально не раскрываются. Известно, что в январе 2025 года Полозова оштрафовали по административной статье о "дискредитации" российской армии.

Полозов живет в Украине и входит в число основателей проекта "Поиск. Плен", который помогает находить украинцев, попавших в российский плен.

В декабре 2024 года Минюст России внес адвоката в реестр "иноагентов".

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