Адвоката Полозова, защищавшего Pussy Riot, объявили в розыск

МВД России объявило в розыск адвоката Николая Полозова. Он известен защитой участниц Pussy Riot, украинской лётчицы Надежды Савченко, лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова, 24 украинских моряков, захваченных в 2018 году в Чёрном море, а также крымскотатарских активистов.

На появление карточки в базе обратило внимание издание "Медиазона".

Причины розыска официально не раскрываются. Известно, что в январе 2025 года Полозова оштрафовали по административной статье о "дискредитации" российской армии.

Полозов живет в Украине и входит в число основателей проекта "Поиск. Плен", который помогает находить украинцев, попавших в российский плен.

В декабре 2024 года Минюст России внес адвоката в реестр "иноагентов".