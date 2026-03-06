Адвокату Марии Бонцлер предъявили обвинение в госизмене

Адвокату адвокатской палаты Калининградской области Марии Бонцлер предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Ранее ее обвиняли в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, но дело переквалифицировали на более тяжкий состав преступления.
Адвокат Бонцлер Илья Сидоров рассказал проекту "Слово защите", что его подзащитной фактически вменяется лишь переписка с неким "сотрудником СБУ", якобы обнаруженная в её личном аккаунте в Telegram.
"Таким образом, новое обвинение в "госизмене" основано не на каких-то открывшихся за время следствия новых фактах и обстоятельствах, а только на результатах экспертизы, проведённой калининградским управлением ФСБ. Всё строится целиком и полностью на их, сотрудников УФСБ, предвзятом мнении", – сказал Сидоров. Отмечается, что содержимое переписки до сих пор не предъявлено защите.
По версии следствия, в 2024 году Бонцлер должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силовых структур, выявляющих и расследующих дела против людей, "сотрудничающих с недружественным государством". Кому именно адвокат должна была предоставлять данные, в сообщении СК не уточняется.
"Кроме того, женщина передавала сведения по уголовным делам, ставшие ей известными в силу адвокатской деятельности, спецслужбам недружественного государства", – утверждают в ведомстве. О каком государстве идет речь, неизвестно.
- Мария Бонцлер вместе с еще двумя адвокатами – Романом Морозовым и Екатериной Селизаровой – защищала активиста Игоря Барышникова, осужденного на 7,5 лет колонии общего режима по делу о военных "фейках". Поводом для преследования стали его посты 2022 года о разбомбленном российскими войсками роддоме в Мариуполе, зверствах российских военных в Буче и затопленном ВСУ крейсере "Москва".
- Помимо Барышникова все три юриста работали по делам калининградцев, участвовавших в протестных акциях. Мария Бонцлер представляла в суде интересы анархиста Вячеслава Лукичева, блогера Николая Горелова и ряда других местных активистов и оппозиционеров.
- В мае 2025 года у всех трех адвокатов прошли обыски. На следующий день суд в Калининграде отправил Бонцлер в СИЗО по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством.