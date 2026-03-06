Адвокату Марии Бонцлер предъявили обвинение в госизмене

Адвокату адвокатской палаты Калининградской области Марии Бонцлер предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Ранее ее обвиняли в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, но дело переквалифицировали на более тяжкий состав преступления.

Адвокат Бонцлер Илья Сидоров рассказал проекту "Слово защите", что его подзащитной фактически вменяется лишь переписка с неким "сотрудником СБУ", якобы обнаруженная в её личном аккаунте в Telegram.

"Таким образом, новое обвинение в "госизмене" основано не на каких-то открывшихся за время следствия новых фактах и обстоятельствах, а только на результатах экспертизы, проведённой калининградским управлением ФСБ. Всё строится целиком и полностью на их, сотрудников УФСБ, предвзятом мнении", – сказал Сидоров. Отмечается, что содержимое переписки до сих пор не предъявлено защите.

По версии следствия, в 2024 году Бонцлер должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силовых структур, выявляющих и расследующих дела против людей, "сотрудничающих с недружественным государством". Кому именно адвокат должна была предоставлять данные, в сообщении СК не уточняется.

"Кроме того, женщина передавала сведения по уголовным делам, ставшие ей известными в силу адвокатской деятельности, спецслужбам недружественного государства", – утверждают в ведомстве. О каком государстве идет речь, неизвестно.