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Адвокаты: число убийств в России выросло впервые за 20 лет

Иллюстративное фото

В России в 2022 году впервые за 20 лет на четыре процента выросло количество убийств и покушений на убийство. Об этом сообщается в докладе адвокатского объединения "Травмпункт"со ссылкой на официальные данные региональных судебных департаментов, Генеральной прокуратуры и МВД России. Одной из причин такого роста может быть война в Украине, считают авторы.

Доклад "Закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах" подготовили адвокаты, специализирующиеся на защите жертв насильственных преступлений. На документ обратил внимание "Коммерсантъ". Мировой опыт показывает, что боевые действия неизбежно влияют на их непосредственных участников и на гражданских лиц в зоне конфликта, отмечают юристы.

В последние 20 лет в России происходило устойчивое сокращение числа убийств и покушений на убийство: с 32 тысяч случаев в 2002 году до 7332 в 2021-м. В 2022 году на фоне снижения, по данным МВД, общего количества преступлений, убийств и покушений на убийство стало на четыре процента больше — 7628 случаев.

Авторы доклада обращают внимание на существенный рост числа убийств и покушений на убийство в регионах, расположенных вблизи зоны боевых действий. Так, в Белгородской области зарегистрированное число убийств и покушений увеличилось по сравнению с 2021 годом с 52 до 102, в Курской – с 58 до 89.

Но и в ряде регионов, географически не соприкасающихся с зоной войны, исследователи обнаружили рост количества убийств и покушений , в том числе, в Бурятии и в Москве.

Рост числа убийств, покушений на убийство и проявлений домашнего насилия авторы доклада объясняют несколькими факторами, прямо или косвенно связанными с военным конфликтом. Так, они отмечают рост потребления алкоголя и ссылаются на зарубежные исследования этого явления на примерах американских солдат, воевавших в Ираке и Афганистане.

Применительно к России авторы приводят данные Росалкогольрегулирования, согласно которым розничные продажи крепкого алкоголя в России в 2022 году выросли на 6,8%, водки — на 5,9%, по сравнению с предыдущим годом.

Адвокаты отмечают, что в 70–80% случаев убийства в России совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё одной причиной роста насилия у участников боевых действий и пострадавших гражданских лиц авторы доклада называют синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), последствия которого могут проявляться в течение десятилетий после войны.

Адвокат, криминолог, бывший следователь Игорь Маркелов сомневается в релевантности выводов доклада. По его словам, чтобы выявить связь между войной, увеличением продаж алкоголя и ростом тех или иных видов насилия необходимы масштабные социологические исследования. Он в частности отметил, что 20-летнее снижение количества убийств и покушений на убийство происходило при постоянном росте продаж алкоголя. Криминолог не исключил, что это явление может быть связано с изменением структуры населения, а именно притоком мигрантов и беженцев. Однако признал, что исчерпывающих данных по этой проблеме нет.

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