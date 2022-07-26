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Адвокаты Заремы Мусаевой подали заявление в ФСБ из-за слежки в Грозном

Автомобиль в Грозном, архивное фото

Адвокаты Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери правозащитника Абубакара Янгулбаева, сообщили о слежке в Грозном. Они подали заявление в ФСБ на имя директора службы Александра Бортникова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Как рассказал редакции один из трех адвокатов Мусаевой Александр Караваев, слежка за юристами впервые была замечена ещё в январе, когда они приехали искать похищенную в Нижнем Новгороде Мусаеву. Но тогда наблюдение было менее явным и демонстративным.

По словам Караваева, адвокаты предполагают, что слежку за ними организовало чеченское министерство внутренних дел. Он отметил, что для неё нет законных оснований.

  • Мусаеву в январе похитили в Нижнем Новгороде сотрудники чеченской полиции. После этого против неё было возбуждено уголовное дело о насилии против полицейского. Власти республики угрожали её мужу и сыновьям, считая их причастными к оппозиции.

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