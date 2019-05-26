Румыния с высоты птичьего полета. Что скрыто за фасадами и лесами

Сруб у подножия "одинокого камня" в гористом жудце Харгита в восточной Трансильвании.

Греческий бог торговли, странствий и воровства Гермес танцует на крыше здания, построенного в 1909 году. Тимишоара, третий по величине город Румынии.

Шарлоттенбург. Деревня, построенная германскими поселенцами в конце XVIII века. Автор интернет-страницы, посвященной этому необычному населенному пункту, рассказывает, что это поселение строилось, когда в империи Габсбургов главенствовало барокко и при планировании предпочтение отдавалось площадям и прямоугольным формам. Единственным исключением в регионе Банат стала эта "круглая" деревня.

Конная повозка с фермерами близ городка Меркуря-Чук. Почти треть румын сегодня заняты в сельском хозяйстве, которое стало одним из основных драйверов быстрого экономического роста страны последних лет.

Тюрьма Дофтана, где молодой и тогда еще будущий президент страны Николае Чаушеску провел два года в середине 1930-х, когда его пытались изолировать из-за активной деятельности под влиянием коммунистических идей. Во время его правления тюрьма была превращена в музей, но теперь, из-за недостатка средств, здание ветшает.

Грузовики на петляющей дороге рядом с городом Брашов в Южных Карпатах.

Казино Констанцы в лучах вечернего солнца. Шедевр ар-нуво пострадал во время обеих мировых войн, при социализме здесь был ресторан, а сегодня здание является памятником культуры Румынии, но его реставрация никак не начнется из-за споров о том, как ее лучше всего проводить.

Укрепленная церковь в деревне Бьертан, Трансильвания.

В более чем 150 деревнях в румынской Трансильвании есть укрепленные церкви. Эта расположена в селе Херман.

Укрепленная церковь в деревне Аксенте-Север. Такие храмы строились на протяжении XIII–XVI веков, чтобы защитить деревенских жителей от татарских и турецких набегов. Оборонительные сооружения были нужны, чтобы сохранить в том числе ценные товары и запасы еды.

Вырезанное в скале изображение царя дакийцев Децебала на границе Сербии и Румынии. Чтобы создать его, бизнесменом Иосифом Константином Драганом была нанята команда из 12 скульпторов, которые работали здесь начиная с 1994 года на протяжении 10 лет. Теперь упоминание о бизнесмене есть у подножия скалы, на которой изображен Децебал.

Крепость Алба-Юлия в форме звезды. Она была построена в XVIII веке во время правления Габсбургов.

Архитектурная жемчужина Румынии, замок Пелеш в стиле неоренессанс. В его строительстве, завершенном в 1914 году, принимали участие специалисты 14 национальностей.

Пастух неподалеку от Албешти на востоке Румынии.

Почти полностью разрушенная синагога в Констанце. В Румынии на протяжении многих веков преследовали евреев, но их массовое убийство началось после того, как Королевство Румыния вступило во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции. Только в нацистской Германии во время войны было убито больше евреев, чем в Румынии. Согласно переписи 2011 года, еврейское население страны составляло 3200 человек.

Замок Бран, который в социалистической Румынии ошибочно считали замком Влада III Цепеша (прототипа персонажа романа "Дракула")

Миф о вампире – графе Дракуле – жив до сих пор, но реальный Влад III Цепеш имеет мало общего с персонажем книги ирландского писателя Брэма Стокера.

Готический замок Корвинов, куда часто приезжают любители в поисках привидений.

Рыцарь на крыше замка Корвинов.

Мост на дороге между Констанцей и Бухарестом. Когда он был открыт в 1895 году, это был самый большой железнодорожный мост в Европе из-за длины железнодорожного полотна – 2,6 километра.

Деревянная церковь в деревне Шурдешть. Длина его шпиля составляет 72 метра. Прихожане верят, что их молитвам благодаря высоте церкви легче достичь небес.

Церковь Святых Архангелов в деревне Рогоз неподалеку от границы с Украиной. В жудце Марамуреш есть и другие деревянные церкви, однако две трети из них не сохранились до наших дней из-за пожаров.

Из-за угрозы пожара рядом с этой церковью есть все необходимое для его тушения.

Дворец Парламента в Бухаресте. Это крупнейшее в Европе административное здание, и для того чтобы его возвести, в центре румынской столицы пришлось снести несколько церквей. Строительство не было завершено даже к 1989 году, когда был казнен Чаушеску. И по сей день не готовы некоторые интерьерные элементы здания. В середине 2000-х годов сообщалось, что на отопление и освещение этого гигантского комплекса требуется ежегодно 6 миллионов долларов США.

Город Рышнов весенним утром.

Распятие на одном из холмов близ города Анина на юго-западе Румынии.

Жудец Марамуреш.