Хакеры заявили о взломе систем "Аэрофлота". Отменены более 40 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" утром в понедельник сообщила об отмене более 40 рейсов, объяснив это сбоем в работе информационных систем. Ответственность за атаку на системы "Аэрофлота" взяли на себя проукраинские хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY".

В московском аэропорту Шереметьево, где базируется "Аэрофлот", по сообщениям телеграм-каналов, возник затор, там собрались сотни пассажиров отменённых рейсов, которые не могут вылететь из Москвы.

Обменять билет или вернуть деньги за него можно только через колл-центр, сообщили в "Аэрофлоте". Представители авиакомпании просят пассажиров отменённых рейсов покинуть Шереметьево.

Отменены в частности рейсы в Екатеринбург, Челябинск, Ставрополь, Минеральные Воды, несколько рейсов в Санкт-Петербург, ряд других городов России, а также Минск и Ереван.

Первоначально "Аэрофлот" сообщил об отмене 42 пар рейсов, затем ещё семи. Также сообщается об отмене нескольких рейсов в калининградском аэропорту Храброво.

Авиакомпания не сообщала о том, с чем связан сбой в работе информационных систем. В "Аэрофлоте" заявили, что "команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов", цитирует сообщение "Настоящее Время".

Хакеры из двух группировок при этом заявили, что в ходе операции, которая продолжалась около года, проникли в корпоративную сеть, смогли получить доступ к массиву данных истории перелетов и систем контроля за персоналом, а также к записям телефонных разговоров внутри компании. Согласно утверждениям, хакерам удалось уничтожить тысячи серверов авиакомпании, "скомпрометировать все критические корпоративные системы" и получить контроль над персональными компьютерами руководства компании. "Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление будет требовать, возможно, десятки миллионов долларов. Ущерб — стратегический", - говорится в сообщении от имени Silent Crow.

В "Аэрофлоте" эти утверждения пока не комментировали.

Silent Crow ранее брала на себя ответственность в частности за взлом базы данных Росреестра.

На прошлой и позапрошлой неделях рейсы "Аэрофлота", как и ряда других компаний, отменялись или переносились из-за угрозы ударов украинских беспилотников. В московских аэропортах неоднократно вводились ограничения на приём и вылет самолётов.