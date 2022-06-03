Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Аэрофлот" отказался от полётов на Шри-Ланку после ареста лайнера

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отказался от полётов на Шри-Ланку после того как суд в Коломбо задержал самолёт перевозчика. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении ситуация в стране названа "неблагонадёжной". Перевозчик пообещал вывезти пассажиров, находящихся на острове.

Задержание самолёта Airbus A330 произошло 2 июня. Суд сделал это по требованию ирландской лизинговой компании, которой принадлежит борт. Российские перевозчики отказались возвращать часть своих самолётов владельцам после того, как их обязали сделать это западные санкции.

  • На ситуацию отреагировал российский МИД. Он заявил протест послу Шри-Ланки в Москве и потребовал "урегулировать проблему".
  • Российские авиакомпании отказались от многих направлений из-за санкций и из-за возможного ареста лайнеров.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG