"Аэрофлот" отказался от полётов на Шри-Ланку после ареста лайнера

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отказался от полётов на Шри-Ланку после того как суд в Коломбо задержал самолёт перевозчика. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении ситуация в стране названа "неблагонадёжной". Перевозчик пообещал вывезти пассажиров, находящихся на острове.

Задержание самолёта Airbus A330 произошло 2 июня. Суд сделал это по требованию ирландской лизинговой компании, которой принадлежит борт. Российские перевозчики отказались возвращать часть своих самолётов владельцам после того, как их обязали сделать это западные санкции.